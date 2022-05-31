Gezi'nin yıl dönümünde düğmeye mi basıldı? Esenyurt'ta linç girişimi! Bebek'te cinsel ilişki rezaleti! Galata Kulesi'nin dibinde kendini yakan adam

Zanlılar hakkında "hayasızca hareket" suçundan adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan incelemede, Ö.K'nin aralarında "uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan kaydı olduğu, C.M.T'nin ise "hayasızca hareket, kasten yaralama" suçlarından 8 kaydı bulunduğu bildirildi.

ERKEK ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan rapor doğrultusunda C.M.T. adlı kadının kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu aktarıldı.

Bu nedenle erkek şüpheli Ö.K. hakkında "cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından soruşturma yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şüphelinin tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği kaydedildi.