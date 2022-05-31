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    • 31.05.2022 21:36
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    Gezi'nin yıl dönümünde düğmeye mi basıldı? Esenyurt'ta linç girişimi! Bebek'te cinsel ilişki rezaleti! Galata Kulesi'nin dibinde kendini yakan adam

    İstanbul'da sabaha karşı başlayan ve bugün devam eden olaylar akıl sır erecek cinsten değil. Esenyurt'ta bir camide çocuğa cinsel istismar iddiası, Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye girenler ve tamamen çıplak bir şekilde güneşlenen kişilerin görüntüleri derken akşam üzeri Galata Kulesi'nin dibinde kendisini yakan ve söndürüldükten sonra Allahu Ekber dediği iddia edilen kişinin görüntüleri. İstanbul'da birkaç saat içinde peş peşe yaşanan olaylar akıllara şu soruyu getirdi. Gezi Parkı'nın yıl dönümünün yaşandığı günlerde birileri düğmeye mi bastı? İstanbul'da toplumun sinir uçlarıyla mı oynanıyor?

    takvim.com.tr
    İstanbul’da birileri düğmeye mi bastı?

    İstanbul'da son birkaç saatte yaşanan olaylar peş peşe sıralandığında ve muhalif medyanın olayları servis edişine bakıldığında akıllara tek soru geliyor. Canan Kaftancıoğlu'nun tutuklanıp birkaç saat sonra serbest kaldığı ve Gezi Parkı'nın yıl dönümünde birileri toplumun sinir uçlarıyla oynamak için düğmeye mi bastı?

    İstanbul'da sabah karşı Esenyurt'ta başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde TİP milletvekillerinin provokasyonuyla devam eden ardından Bebek Sahili, Galata Kulesi ile gelişen olayla şu şekilde:

    ESENYURT'TA CAMİDE ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
    İstanbul Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde önceki akşam yaşanan olayda, yabancı uyruklu M.A.B. (25), yaşı küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

    Sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Halkın sinir uçlarını kaşıyan paylaşımlardan bazıları

    OLAYIN GEÇMİŞİ
    Ispartakule Caddesi'ndeki caminin önünde bir kişinin, yaşı küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri toplanmıştı.

    Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, mahalle sakinleri şüpheliye yönelik linç girişiminde bulunmuştu.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşmüş, daha sonra gözaltına alınan zanlı emniyete götürülmüştü.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

        Halkın sinir uçlarını kaşıyan paylaşımlardan bazıları

        MUHALİF MEDYA 'CAMİDE CİNSEL İSTİSMAR' DEDİ
        Muhalif medya ise yaşanan bu olaya 'camide cinsel istismar' diyerek halki kin ve düşmanlığa sevk etmeye çalıştı.

        15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TİP PROVOKASYONU
        Türkiye İşçi Partisi'nin 3 milletvekili, Gezi Parkı eylemlerinin 9'ncu yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. Gerçekleştirilen protesto, polisin müdahalesiyle son buldu.


        Halkın sinir uçlarını kaşıyan paylaşımlardan bazıları

        BEBEK SAHİLİ'NDE CİNSEL İLİŞKİ
        Bu olayın yankıları geçmeden gündüz sahilinde sosyal medyada Bebek Sahili'nde çekilen 3 farklı görüntü servis edildi. Görüntülerin ikisinde bir kadın ve bir erkeğin Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye girdiği diğer görüntüde ise bir kişinin banka çırılçıplak bir şekilde güneşlendiği görüldü.

            BEBEK'TE 3 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI
            Sosyal medyada yayılan Beşiktaş Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

            Sosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti.

            İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, görüntüdeki iki şüpheli gözaltına alındı.

            Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

            Halkın sinir uçlarını kaşıyan paylaşımlardan bazıları

            ŞÜPHELİLER HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
            İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs'ta Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan Ö.K. ve C.M.T'nin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

            Zanlılar hakkında "hayasızca hareket" suçundan adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan incelemede, Ö.K'nin aralarında "uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan kaydı olduğu, C.M.T'nin ise "hayasızca hareket, kasten yaralama" suçlarından 8 kaydı bulunduğu bildirildi.

            ERKEK ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
            Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan rapor doğrultusunda C.M.T. adlı kadının kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu aktarıldı.

            Bu nedenle erkek şüpheli Ö.K. hakkında "cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından soruşturma yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şüphelinin tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği kaydedildi.

            Hakimliğe sevk edilen şüpheli Ö.K. üzerine atılı suçlardan tutuklandı.

            Açıklamada, C.M.T. hakkında da "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan soruşturma başlatıldığı, ilgili kanun kapsamında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar talep edildiği vurgulandı.

            Kadın şüpheli C.M.T. savcılığın talebi üzerine hastanede gözlem altına alındı.

            BANK ÜZERİNDE YATAN ŞÜPHELİ ŞİZOFRENİ HASTASI
            Öte yandan, Başsavcılıkça, bank üzerinde uygunsuz vaziyette yatarken görüntülenen M.Ç. hakkında da yazılı açıklama yapıldı.

            Beşiktaş ilçesi Bebek Sahili'nde 30 Mayıs'ta bank üzerinde tamamen çıplak vaziyette bulunan M.Ç. hakkında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporu doğrultusunda şüphelide şizofreni tipi akıl hastalığının bulunduğu aktarıldı.

                Açıklamada, şüphelinin Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulunulduğu ifade edildi.

                GALATA KULESİ ÖNÜNDE KENDİSİNİ YAKAN ŞAHIS
                İstanbul Valiliği, Galata Kulesi yakınında bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakma teşebbüsünde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

                Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P. adlı kişinin üzerine döktüğü yanıcı maddeyle kendisini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

                Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kişinin tedavisine devam edildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

                Öte yandan, vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar olan söz konusu kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü, yanındaki poşetten çıkan plastikten orak ve tabletin de muhafaza altına alındığı öğrenildi.

                    CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN 4 SAATLİK ŞOVU
                    Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ndeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Kaftancıoğlu, 4 saat kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kendisini bekleyen partililere seslendi. Canan Kaftancıoğlu için Silivri'de stant hazırlandı.

                    GEZİ PARKI ÖNÜNDE PROVOKASYON GİRİŞİMİ
                    Türkiye'yi yıkmak için planan Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda provokasyona imza atmak isteyenlere de fırsat verilmedi. Polis, Taksim Meydanı'nda önlemini aldı.

                    BİRİLERİ DÜĞMEYE Mİ BASTI?
                    Sabaha karşı Esenyurt ile başlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile devam eden Bebek Sahili'nde cinsel ilişki ve çıplak güneşlenme görüntüleri ile arşa çıkan olaylar Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde akıllara şu soruyu getirdi: Birileri Gezi Parkı'nın yıl dönümünde düğmeye mi bastı?

                    Oda TV de tüm haberlerle birlikte manşete Antalya Manvgat'ta çıplak yürüyen bir kadını haberleştirdi.
                        Etnospor
                        Haberler Güncel Gezi'nin yıl dönümünde düğmeye mi basıldı? Esenyurt'ta linç girişimi! Bebek'te cinsel ilişki rezaleti! Galata Kulesi'nin dibinde kendini yakan adam
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