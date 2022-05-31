Gezi'nin yıl dönümünde düğmeye mi basıldı? Esenyurt'ta linç girişimi! Bebek'te cinsel ilişki rezaleti! Galata Kulesi'nin dibinde kendini yakan adam

İstanbul'da son birkaç saatte yaşanan olaylar peş peşe sıralandığında ve muhalif medyanın olayları servis edişine bakıldığında akıllara tek soru geliyor. Canan Kaftancıoğlu'nun tutuklanıp birkaç saat sonra serbest kaldığı ve Gezi Parkı'nın yıl dönümünde birileri toplumun sinir uçlarıyla oynamak için düğmeye mi bastı?
İstanbul'da sabah karşı Esenyurt'ta başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde TİP milletvekillerinin provokasyonuyla devam eden ardından Bebek Sahili, Galata Kulesi ile gelişen olayla şu şekilde:
ESENYURT'TA CAMİDE ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
İstanbul Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde önceki akşam yaşanan olayda, yabancı uyruklu M.A.B. (25), yaşı küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Halkın sinir uçlarını kaşıyan paylaşımlardan bazıları
OLAYIN GEÇMİŞİ
Ispartakule Caddesi'ndeki caminin önünde bir kişinin, yaşı küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri toplanmıştı.
Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, mahalle sakinleri şüpheliye yönelik linç girişiminde bulunmuştu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşmüş, daha sonra gözaltına alınan zanlı emniyete götürülmüştü.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.