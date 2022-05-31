Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinden provokasyon! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 'Gezi' pankartı astılar

2013'te Türkiye'nin huzuruna kast eden vandallar Gezi Parkı olaylarıyla ülkeyi yangın yerine çevirmek istedi.

TİP'Lİ VEKİLLERDEN PROVOKASYON

Gezi vandalizminin üzerinden 9 yıl geçerken Türkiye İşçi Partili isimler yeni bir provokasyona imza attı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNE GEZİ PANKARTI ASTILAR

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı.

'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankarta, polis ekipleri müdahale etti. Pankart kısa süre sonra kaldırıldı.

GEZİ'DE NELER YAŞANDI?

Peki Gezi Parkı olaylarında neler yaşanmıştı? İşte Gezi vandalizmi...

Ağaçların kesilmesi bahane edilerek başlatılan olaylarda çevreye zarar verildi ve Türk bayrağı yakıldı. Gösterilerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile ve sözde KCK bayrağı asıldı. PKK sempatizanları ile Fetullahçı Terör Örgütünün de (FETÖ) etkin olduğu gösterilere katılan gruplar barikat, taş, sopa, molotofkokteyli, ses bombası, sapan ve bilyelerle polise karşılık verdi.

Farklı grupların müdahil olduğu eylemlerde maskeli göstericiler, kaldırım taşlarını sökerek ve etraftan topladıkları korkuluk demirleriyle yollara barikat kurarak trafiği kapattı.

Eylemlerde kamu binaları, polis araçları ve ambulanslara zarar verildi, belediye otobüsü ve otobüs durakları yakıldı, yüzlerce iş yeri ve araca zarar verildi.