Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinden provokasyon! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 'Gezi' pankartı astılar

2013'te Türkiye'nin huzuruna kast eden vandallar Gezi Parkı olaylarıyla ülkeyi yangın yerine çevirmek istedi.
TİP'Lİ VEKİLLERDEN PROVOKASYON
Gezi vandalizminin üzerinden 9 yıl geçerken Türkiye İşçi Partili isimler yeni bir provokasyona imza attı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNE GEZİ PANKARTI ASTILAR
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı.
'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankarta, polis ekipleri müdahale etti. Pankart kısa süre sonra kaldırıldı.
GEZİ'DE NELER YAŞANDI?
Peki Gezi Parkı olaylarında neler yaşanmıştı? İşte Gezi vandalizmi...
Ağaçların kesilmesi bahane edilerek başlatılan olaylarda çevreye zarar verildi ve Türk bayrağı yakıldı. Gösterilerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile ve sözde KCK bayrağı asıldı. PKK sempatizanları ile Fetullahçı Terör Örgütünün de (FETÖ) etkin olduğu gösterilere katılan gruplar barikat, taş, sopa, molotofkokteyli, ses bombası, sapan ve bilyelerle polise karşılık verdi.
Farklı grupların müdahil olduğu eylemlerde maskeli göstericiler, kaldırım taşlarını sökerek ve etraftan topladıkları korkuluk demirleriyle yollara barikat kurarak trafiği kapattı.
Eylemlerde kamu binaları, polis araçları ve ambulanslara zarar verildi, belediye otobüsü ve otobüs durakları yakıldı, yüzlerce iş yeri ve araca zarar verildi.
Beyoğlu Taksim'deki Gezi Parkı'nda 27 Mayıs'ta bir grubun ağaçların başka yere nakledileceği bahanesiyle başlattığı ve 8 Temmuz'a kadar süren eylemlerin kronolojisi şu şekilde:
27 Mayıs 2013: Taksim Bölgesi Yayalaştırma Projesi kapsamında Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların başka yere nakledilmesi için çalışma başlatıldı. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, "doğaya zarar verdiği" gerekçesiyle çalışmaları engelleyerek parkta nöbet tutmaya başladı. Çalışmaların devam etmesi için parkı boşaltmaya çalışan polis ile göstericiler arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Polis, iş makinelerini durdurmaya çalışan göstericilere, biber gazı kullanarak müdahale etti.
BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ertesi gün göstericilere destek olmak üzere parka gelmesi ve iş makinesinin önüne geçerek çalışmaları engellemek istemesi ortamı iyice gerdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de göstericilere destek verdi.
Sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyadan, "İş makinelerine engel olmak için Gezi Parkı'nda toplanıyoruz" çağrısı üzerine kalabalık büyüdü. Parkta nöbet tutanlarla, çadırları kaldırmaya çalışan zabıta görevlileri arasında arbede yaşandı. Çevik kuvvetin müdahalesinin ardından grup, oturma eylemi başlattı. Yine sosyal medyadan yapılan çağrı ile parkta toplananların sayısı binleri buldu.
30 Mayıs: Polis, göstericilerden parkı tahliye etmesini ve kurulan çadırları kaldırmasını istedi. Uyarının dikkate alınmaması üzerine yaşanan arbede sırasında, göstericilerin çadırları yakıldı. Çevik kuvvet ekipleri saat 08.00 sıralarında Gezi Parkı'ndan çekildi, gruplar tekrar alana giriş yapmaya başladı. Çağrılar üzerine, parkta akşam saatlerinde toplananların sayısı yaklaşık 7 bin kişi oldu.
Polisin mi yoksa zabıtanın mı çadırları yaktığı tartışması mahkemelik oldu. Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan FETÖ firarisi Ramazan Emekli, "göstericilere ait çadırları yakmaları için zabıtalara talimat verdiği" gerekçesiyle yargılandı. Emekli, davada, "görevi kötüye kullanmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 10 ay hapis cezası aldı. Zabıtaların ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.
MAHKEME KARARINA RAĞMEN OLAYLAR DEVAM ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP genel başkan yardımcıları Gürsel Tekin, Umut Oran, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ve milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'le, Taksim Gezi Parkı'nda bekleyişini sürdüren gruba destek ziyaretinde bulundu.
Oyuncu Memet Ali Alabora'nın sosyal medyadan, "Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı? Hadi gel. #direngeziparkı" şeklinde paylaşım yapması tepki çekti.
31 Mayıs: Emniyet güçleri, sabaha karşı parkta bulunan gruplara müdahale etti. Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim bölgesinde gruplar yeniden toplandı. Polis, biber gazı ve tazyikli su ile kalabalığı dağıttı. Göstericiler barikat kurarak taş, sopa, molotofkokteyli, ses bombası, sapan ve bilye olmak üzere çeşitli şekillerde polise karşılık verdi.
Tencere tava eylemleri olarak bilinen toplumsal olaylar için de çağrılar yapıldı ve ülke genelinde her gün akşam devam edecek olaylar için adım atıldı.