Ülkemizin markası güçleniyor: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Maden in Turkiye' açıklaması

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ediyor. Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösteriliyor. "Türkiye" markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul ediliyor. Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir."