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    • 31.05.2022 19:24
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    • 31.05.2022 19:39
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    Ülkemizin markası güçleniyor: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Maden in Turkiye' açıklaması

    Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de ihraç ürünlerinde ve her türlü yazışmada 'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye' kullanılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmıştı. Bugün ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." diyerek müjdeli haberi duyurdu.

    Ülkemizin markası güçleniyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanacağı kaydedilmişti.

    MADE IN TÜRKİYE DÖNEMİ BAŞLIYOR
    Türkiye'nin uluslararası ticarette gururu olan ürünleri, 'Türkiye' ibaresiyle tanıtılıp, dünyayla buluşturulacak.

    Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum, kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda, 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresi kullanılacak.

        MÜJDELİ HABERİ BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURDU
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin detayları paylaşarak müjdeli haberi verdi.

        Balan Çavuşoğlu paylaşımında şu sözleri kullandı:

        Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun!

            EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL VE İFADE ETMEKTEDİR
            Başkan Erdoğan'ın imzaladığı 4 Aralık 2021 tarihli kararda konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyordu:

            "Türkiye Cumhuriyeti devletinin, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ediyor. Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösteriliyor. "Türkiye" markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul ediliyor. Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir."
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