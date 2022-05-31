Ülkemizin markası güçleniyor: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Maden in Turkiye' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanacağı kaydedilmişti.
MADE IN TÜRKİYE DÖNEMİ BAŞLIYOR
Türkiye'nin uluslararası ticarette gururu olan ürünleri, 'Türkiye' ibaresiyle tanıtılıp, dünyayla buluşturulacak.
Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum, kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda, 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresi kullanılacak.