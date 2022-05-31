CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu tahliye edildi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için adliyeye geldi.
Hakkında verilen onama kararının infaz savcılığına ulaşmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na partili bir grup eşlik etti.
SİLİVRİ'YE GÖNDERİLMİŞTİ
Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte infaz savcılığının bulunduğu kata çıktı. Adliyeye hükümete karşı başlatılan gezi kalkışmasını güzelleyerek gelen ve "Bugün Gezi'nin yıldönümü. Gezi direnişi kutlu olsun." diyerek giren Kaftancıoğlu, avukatlarıyla infaz savcılığının bulunduğu kata çıktı. Savcılıktaki işlemleri yaklaşık 20 dakika süren Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Kaftancıoğlu'nun cezaevine gönderilmesinin ardından, partililer de adliyeden ayrılmıştı.
SAT 14.00'DE SİLİVRİ'YE GİRİŞ YAPMIŞTI
İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, saat 14.00 sıralarında Silivri Cezaevi'ne giriş yaptı.
Bu arada, Kaftancıoğlu adliyeye gelmeden önce iki kişi destek olmak amacıyla pankart açmak istedi. Adliyenin önü olduğu için izin vermeyen polis ekipleri ile bu kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
YARGITAYIN ONAMA KARARI
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamlamıştı.
Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan daire, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onama kararı vermişti.