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    • 31.05.2022 11:52
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    • 31.05.2022 20:24
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    CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu tahliye edildi

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi’ndeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Kaftancıoğlu, 4 saat kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kendisini bekleyen partililere seslendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu tahliye edildi

    Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için adliyeye geldi.

    Hakkında verilen onama kararının infaz savcılığına ulaşmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na partili bir grup eşlik etti.

    SİLİVRİ'YE GÖNDERİLMİŞTİ
    Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte infaz savcılığının bulunduğu kata çıktı. Adliyeye hükümete karşı başlatılan gezi kalkışmasını güzelleyerek gelen ve "Bugün Gezi'nin yıldönümü. Gezi direnişi kutlu olsun." diyerek giren Kaftancıoğlu, avukatlarıyla infaz savcılığının bulunduğu kata çıktı. Savcılıktaki işlemleri yaklaşık 20 dakika süren Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Kaftancıoğlu'nun cezaevine gönderilmesinin ardından, partililer de adliyeden ayrılmıştı.

    SAT 14.00'DE SİLİVRİ'YE GİRİŞ YAPMIŞTI
    İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, saat 14.00 sıralarında Silivri Cezaevi'ne giriş yaptı.

    Bu arada, Kaftancıoğlu adliyeye gelmeden önce iki kişi destek olmak amacıyla pankart açmak istedi. Adliyenin önü olduğu için izin vermeyen polis ekipleri ile bu kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

    YARGITAYIN ONAMA KARARI
    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamlamıştı.

    Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan daire, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onama kararı vermişti.

        4 SAATLİK ŞOV

        Yargıtay'da cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki dosya, hapis kararını veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinleşme işlemlerinin ardından dosyanın İnfaz Savcılığı'na gönderilmesiyle Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

        Denetimli serbestlik kapsamında 4 saat kaldığı cezaevinden saat 17.30 sıralarında tahliye edilen Kaftancıoğlu, dışarda kendisini bekleyen partililere seslendi.

        CEZALARIN BİR KISMI BOZULMUŞTU
        Daire, Kaftancıoğlu'na, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezalarını ise bozmuştu.

        Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edilmişti.

        Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütüyle ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denilmişti.

        Kararda ayrıca, muhalif kişiliğiyle bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmişti.

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