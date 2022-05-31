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    • 31.05.2022 23:43
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    • 31.05.2022 23:56
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    SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi! Ülkeye girişlerde PCR testi ve antijen testine bakılmayacak

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni bir genelge gönderdi. Buna göre 01 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

    81 il valiliğine gönderildi! Zorunluluk kalktı

    İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine "Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

    Genelgede Covid-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

    Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığının yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        Bu kapsamda koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek; 01 Haziran'dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi! Ülkeye girişlerde PCR testi ve antijen testine bakılmayacak
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