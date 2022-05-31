SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi! Ülkeye girişlerde PCR testi ve antijen testine bakılmayacak

Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığının yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.