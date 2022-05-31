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Bebek sahilde cinsel ilişki rezaleti! Bebek'te deniz kenarında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Ahlaksızlar kendilerini savundu: Dans ediyorduk

Bebek sahilde cinsel ilişki rezaleti sosyal medyada gündem oldu. Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren bir çiftin görüntüleri infial yarattı. Gözaltına alınan ve sabıka kayıtlarının kabarık oldukları öğrenilen Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Kadın kendisini "Biz dans ediyorduk" dedi. İşte Bebek'te cinsel ilişki rezaleti detayları...

31.05.2022 18:23 - Son Güncelleme: 31.05.2022 18:24
Bebek sahilde cinsel ilişki rezaleti! Bebek’de deniz kenarında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Ahlaksızlar kendilerini savundu: Dans ediyorduk

İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Gündüz vakti sahilde cinsel ilişkiye giren bir çiftin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

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Bebek sahilde cinsel ilişki rezaleti! Bebek’de deniz kenarında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Ahlaksızlar kendilerini savundu: Dans ediyorduk

Bir otomobilin içinden kaydedilen videoda, bir çiftin yanlarında bulunan vatandaşlara ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

Bebek sahilde cinsel ilişki rezaleti! Bebek’de deniz kenarında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Ahlaksızlar kendilerini savundu: Dans ediyorduk

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, gözaltına alındı.

Bebek sahilde cinsel ilişki rezaleti! Bebek’de deniz kenarında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Ahlaksızlar kendilerini savundu: Dans ediyorduk

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Bebek sahilde cinsel ilişki rezaleti! Bebek’de deniz kenarında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Ahlaksızlar kendilerini savundu: Dans ediyorduk

Uygunsuz şekilde hareket ettikleri için gözaltına alınan şüpheliler Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı.

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