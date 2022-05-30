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    • 30.05.2022 21:12
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    Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz’de icra edilen Kurtaran-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz’de icra edilen ve 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı Kurtaran-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de bir paylaşım yapıldı.

    Kurtaran-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı!

    Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.



    Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Bulgaristan, Ekvador, Endonezya, Güney Kore, İspanya, KKTC, Pakistan, Polonya ve Ürdün'den 26 gözlemci katıldı.

    Tatbikatın tamamlandığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında tatbikattan görüntülerin bulunduğu bir videoya da yer verdi.



    İşte Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan o paylaşım;
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