Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz’de icra edilen Kurtaran-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Tatbikatın tamamlandığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında tatbikattan görüntülerin bulunduğu bir videoya da yer verdi.







İşte Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan o paylaşım;



Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Doğu Akdeniz'de icra edilen ve 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı Kurtaran-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. #MSB pic.twitter.com/tHmY0Va1Ad — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2022