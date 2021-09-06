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    • 06.09.2021 16:32
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    Irkçı CHP'li Tanju Özcan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi! Kılıçdaroğlu'nun zor seçimi...

    Son dakika haberi... CHP MYK, geçtiğimiz günlerde kentteki yabancıların su ve katı atık bedellerine on kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti. Irkçı sözler için CHP'nin ortağı HDP'den sert tepki gelmiş, yapılan açıklamada "Bunlar Avrupa'lı faşistleri çoktan geçti!" denilmişti. Partideki ırkçı damarı kaşıyan Kılıçdaroğlu, CHP'li Özcan'ı partiden kovamadı. Çünkü bu politikanın mimarı bizzat kendisi. Öte yandan skandal sözlere tepkisiz de kalamadı. Zira HDP'nin daha ileri giderek kriz yaratmasından korktu.

    Özcan Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi

    Bolu'da geçtiğimiz günlerde kentteki yabancıların su ve katı atık bedellerine on kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini belirten Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlamalarından soruşturma başlatıldı.

    Zam kararından vazgeçmeyen Özcan'ın katıldığı bir Youtube programında kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadın ile ilgili cinsiyetçi ifadeleri sebebiyle ismi yeniden gündeme geldi.

    "KABUL EDİLEMEZ, MYK'DA DEĞERLENDİRECEĞİZ"
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın tepki çeken sözlerine ilişkin olarak, "Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan'ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

    MYK TOPLANTISINDA KARAR VERİLDİ
    CHP MYK toplantısı bugün saat 12:00'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değil. Kendisi özür diledi, bunu dikkate alarak, yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevkine oy birliği ile karar verildi" dedi.

    "BEN ATATÜRK'ÜN CHP'SİNİN NEFERİYİM"
    Özcan, MYK'da durumunun görüşüleceğini öğrendikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden "Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve Fetöcülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!" ifadesini kullanmıştı.

    Zam tartışması konusunda Özcan şunları söylemişti:

        "Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor. Gönderelim gitsin.

        Bütün yabancı uyruklu vatandaşlara bu zammı yapacağız. Zaten bunların yüzde 99'u da bunlar. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de, sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım. Biz bu şikâyetleri her gün alıyoruz."

        HDP'NİN TEPKİSİ
        HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Ziya Pir de, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklulardan su ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınabilmesi için konuyu meclise taşıyacağını açıklamasına tepki göstermiş ve "Buyrun... Bunlar Avrupa'lı faşistleri çoktan geçti!" demişti.

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        Haberler Güncel Irkçı CHP'li Tanju Özcan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi! Kılıçdaroğlu'nun zor seçimi...
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