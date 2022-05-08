CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki yağıyor! Mezarlığın orta yerine yol yapmaya kalktı

Tepkilere kulaklarını tıkayan Başkan Özcan "Bu yolu yapmazsam adam değilim, kazıyı başlatın" emri verdi. İş makinesi mezarlığa daldı, insan kemikleri çıkınca kazı durduruldu.
Bolu Belediyesi, Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın orta kısmından araç yolu yapılması için harekete geçti. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceki gün çalışmalara başlamak için bölgeye gitti.
Çakmaklar Mahallesi halkı mezarlıkta eski yıllara ait mezarlar olduğunu ve ölülere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle çalışmalara engel olmak istedi. Bölgede çevik kuvvet ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Bir vatandaş, hareket etmek üzere olan iş makinesinin tekerinin altına yatarak ilerlemesini engel oldu.