Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.05.2022 07:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2022 07:20
    ABONE OL

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki yağıyor! Mezarlığın orta yerine yol yapmaya kalktı

    CHP'li Bolu Belediyesi, Çakmaklar Mezarlığı'nın orta yerinden araç yolu açmaya kalktı. Bölge halkı karara "Burada yakınlarımız yatıyor" diyerek isyan etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise tepkilere "Bu yolu yapmazsam adam değilim, kazıyı başlatın" şeklinde yanıt verdi.

    CHP’li belediye mezarlığın orta yerine yol yapmaya kalktı

    Tepkilere kulaklarını tıkayan Başkan Özcan "Bu yolu yapmazsam adam değilim, kazıyı başlatın" emri verdi. İş makinesi mezarlığa daldı, insan kemikleri çıkınca kazı durduruldu.



    Bolu Belediyesi, Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın orta kısmından araç yolu yapılması için harekete geçti. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceki gün çalışmalara başlamak için bölgeye gitti.

    Çakmaklar Mahallesi halkı mezarlıkta eski yıllara ait mezarlar olduğunu ve ölülere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle çalışmalara engel olmak istedi. Bölgede çevik kuvvet ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Bir vatandaş, hareket etmek üzere olan iş makinesinin tekerinin altına yatarak ilerlemesini engel oldu.

        Mahalle Muhtarı İsmail Candan, "Mezarlığın içinden 10 metre yol yapmak ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? Bizim burada yatan mezarlarımız var. Bolu'da bütün işler bitti de bu mu kaldı? Burada bir tane yetkili yok. Zabıtayı gönderiyorlar, vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar" diye konuştu.

        Ortamın gerginleşmesi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan muhtar Candan'ı telefonla aradı. Candan "Tanju Bey sizi herkes dinliyor şu anda. Bu yol neden yapılıyor?" diye sordu.

        'O YOLU AÇMAZSAM ADAM DEĞİLİM'
        Yol yapılma kararının eski yönetime ait olduğunu söyleyen Özcan ise, "Ben de o yolu açmazsam adam değilim" yanıtını verdi.

            Ekipler tüm tepkilere Özcan'ın talimatı üzerine güzergahta bulunan 2 ağacı sökerek yol açma çalışmalarına başladı. Ancak çalışmalar sırasında insan kemikleri çıktı. Bunun üzerine çalışmalara ara verildi.

            MEZARLIKLARI TAHRİP EDEMEZSİNİZ
            Olay yerine gelen AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın "Allah aşkına böyle bir usul var mı? Herhangi bir yerden geçin ama mezarlık burası. Etmeyin ya. Mezarlıklar ve şehitlikler, mezarlar bozulamaz.

            Tahrip edilemez, kirletilemez. Bunun için bakanlıktan da izin gerekiyor. İmar düzenlemesi olması yeterli değil" dedi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Aydın arasında tartışma çıktı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Anneye 6 yıl erken emeklilik
            Haberler Güncel CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki yağıyor! Mezarlığın orta yerine yol yapmaya kalktı
                SON DAKİKA