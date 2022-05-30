Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! İkili ilişkiler, NATO, Ukrayna ve Suriye...





İSVEÇ, FİNLANDİYA VE NATO...

NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkelerini benimsemek durumunda olduğuna işaret edildi. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğu vurgulandı.