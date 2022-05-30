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    • 30.05.2022 21:00
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    Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! İkili ilişkiler, NATO, Ukrayna ve Suriye...

    Cumurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Görüşmede; ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Ukrayna Savaşı, Suriye ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! Suriye...

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

    Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, küresel gıda güvenliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, Ukrayna'daki savaş, Suriye ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın hayata geçirilmesi ile birlikte bölgesel konular, ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin arttırılması beklentisi dile getirildi.



    RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI
    Görüşmede Ukrayna'daki savaşın uzamasının gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği değerlendirmesi yapıldı. Ukraynalı mülteci sayısının artması ve çatışma bölgelerinde ortaya çıkan insani durumdan duyulan endişe de dile getirildi.

    Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için müzakere sürecine yeniden ivme kazandırılmasının elzem olduğu ifade edildi.



    İSVEÇ, FİNLANDİYA VE NATO...
    NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkelerini benimsemek durumunda olduğuna işaret edildi. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğu vurgulandı.



        TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI: SURİYE'YE DİKKAT ÇEKİLDİ
        PKK/PYD/YPG terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi.



        EGE VE DOĞU AKDENİZ
        Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz dahil tüm bölgede ulusal çıkarlarını koruyan, barış ve istikrarı esas alan yapıcı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceği belirtildi

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