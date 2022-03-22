Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı serbest bırakma sözü verdi başörtüsü hakkında skandal sözler kullandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı iktidara gelmeleri durumunda serbest bırakacaklarını söyledi.





"DEMİRTAŞ VE KAVALA, AZ KALDI SABREDİN"

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "Emekli amiraller yargılanıyorlardı. Onurlu görevler yaptılar. Hepsini yürekten kutluyoruz. İçeride olan askeri öğrencilere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş var. Az kaldı, bekleyin diyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan öğrencilerin yargılanmasını da gündeme taşıdı.





BOĞAZİÇİ'Nİ KAŞIMAYA DEVAM EDİYOR

Boğaziçi olaylarını ve gençleri kaşımayı sürdüren Kılıçdaroğlu, "Tam bir garabet yaşandı. Başarılı öğrencilerin yurt dışına gitmesi lazım. Onların yurt dışı yasakları devam ediyor. Burada Boğaziçi Üniversitesi yönetimine seslenmek isterim; tepeden inme hukuksuz şekilde üniversitenin demokratik ortamını yok ediyorsanız, öğrenciler gösteri yapıyorlarsa bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde tamamını kapatacağız. Atamayla gelen, torpille gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Burası sıradan bir okul değil diyeceğiz." şeklinde konuştu.





28 Şubat... Zulüm... Utanç...

AKILALMAZ BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI

Tarihten ve partisinin geçmişindeki zulümlerden de bihaber olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Furkan Vakfı yürüyüş yapmak istiyor, orantısız güç kullanıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar böyle ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar." ifadeleriyle milletin aklıyla adeta alay etti.



CHP'nin dini değerlere düşmanlığı

BAŞKAN ERDOĞAN İKİYÜZLÜ KILIÇDAROĞLU'NU BU VİDEOYLA İFŞA ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dini değerleri hedef alan muhalefete sert tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "Akif diyor ya dinime küfreden dinime söven Müslüman olsa bari. Bunların böyle bir durumu yok. Bunlar ahlak yoksunu. Bunların tek sermayeleri edepsizlikleri, çirkeflikleri, cahillikleri." ifadelerini kullanarak bir video izletti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda iki yüzlüğünü gösteren görüntülerin ardından Başkan Erdoğan, "Ne kadar gevşek değil mi? CHP bu. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yaptıkları bu ve bu CHP kalkıyor dinimize maalesef sövüyor. Hala bunları CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz savunuyorlar. Gerçeği görün. Biz kapalı kapılar arkasından değil sizlere delilleriyle bunları ispatlıyoruz CHP dün de buydu bugün de bu. Aynı kafayla giderse unutmayın yarın da bu olacak. İttifakın diğer bileşenleri de farklı değil." şeklinde konuşmuştu ve Kılıçdaroğlu'nun maskesini düşüren bir video izletmişti...



