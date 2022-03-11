CHP lideri Kılıçdaroğlu PKK'lı Selahattin Demirtaş’ı ve Gezi terörünün finansörü Osman Kavala’yı serbest bırakma sözü verdi

Dün akşamdan beri Diyarbakır'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programları dahilinde akşam saatlerinde bir otelde gençlerle basına kapalı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, gençlerden not aldığı 50 soruyu tek tek cevapladı. 'İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısınız' sorusuna, Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın hiçbir suçu olmadığını, hiçbir günahı olmadığını, Demirtaş, Osman Kavala gibi birçok mahkumu serbest bırakacaklarını söyledi.







DEMİRTAŞ'IN HİÇBİR SUÇU YOK

"Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen, elinde binlerce masumun kanı bulunan terör örgütünün temsilcisi Demirtaş'ın suçsuz olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Selahattin Bey'in içeride tutulmasının temel nedeni şu, hiçbir suçu yok. Hiçbir günahı yok. Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP'li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim" dedi.







HDP ŞİMDİ ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI KURUYOR

CHP lideri '6 parti var. HDP'yi neden çağırmadınız?' sorusunu ise "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması içinde HDP yoktu. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin çalışması yaklaşık 3-4 aydır devam ediyor. 6 partinin genel başkan yardımcıları vardı, HDP yoktu. HDP'nin katkı vermediği, çalışmasında bulunmadığı bir masaya HDP'yi nasıl çağıralım.







HDP diyecek ki, ben hiç bakmadım, görmedim. HDP şimdi üçüncü ittifakı kuruyor. Üçüncü ittifakı kurmasını isteriz. İki ayrı toplantı yaptılar. Biz HDP ile bütün siyasi partilerle görüşen tek partiyiz. HDP ile de görüşürüz. HDP'nin kapatılmasına, kayyum atanmasına karşıyız. Seçimle gelen seçimle gider dedik." şeklinde yanıt verdi.













