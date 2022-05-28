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    • 28.05.2022 20:10
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    Son dakika: 28 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu

    Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1104 oldu.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 719 bin 809 doza yükseldi.

    28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı

    27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                        14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                        13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                        12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                            11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                            10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                            9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                                Haberler Güncel Son dakika: 28 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu
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