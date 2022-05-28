Cumhurbaşkanlığı Karadeniz gazı için sevindiren açıklama yaptı: O tarihte mutfakta olacak

5 yıla indiğinde çok başarılı projeler. Halbuki biz kısmet olursa üretimden yani yer altındaki gazın çıkarılmasından ana hatta basılma aşaması da dahil 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayacağız. Bunun için 6 bin faaliyet devam ediyor. Bu 6 bin faaliyetin devam ettiği ve sonrasında tamamlandığında işletme aşamasına geçtiğinde üretimin her bir aşamada yürütüldüğü, bu kolay değil, bununla alakalı yine dünyanın en ileri sistemlerinden bir tanesi bir dijital sistem geliştirilmiş durumda. Hem bu 6 bin faaliyet buradan takip ediliyor ama sonrasındaki işletme faaliyetlerinin de dijital anlamdaki geliştirilen bir kontrol ve optimizasyon sistemi de kendi mühendislerimizce geliştirilen sistemler, bu da bunun içerisinde. Son aşamada üretilen gazın basılması."

KARADENİZ GAZI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Fuat Oktay, "Türkiye'deki her bir vatandaşa 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz'de çıkarılan gazın kendi mutfaklarında açtıkları zaman yakacakları gaza dönüşeceği müjdesini bir kez daha vermek istiyorum." ifadesini kullanarak, bu müjdeyi gönül rahatlığıyla verdiğini vurguladı.

Muhteşem bir projeden ve ekipten bahsettiklerini, proje için dünya ölçeğinde kendi alanında uzman 100'ün üzerinde mühendis ve yöneticinin Türkiye'ye döndüğü bilgisini paylaşan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: