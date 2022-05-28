Cumhurbaşkanlığı Karadeniz gazı için sevindiren açıklama yaptı: O tarihte mutfakta olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TPAO ve BOTAŞ yetkilileri ile birlikte Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi inceleme sahasını havadan inceledi.
2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNİ İŞARET ETTİ
Oktay, muhteşem teknolojilerin karada, denizde, her alanda uygulandığı bir projeyi konuştuklarını dile getirerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projeyi sıkı bir şekilde takip ettiğini hatırlattı. Projenin 3 bin 500 dönümlük bir alanda devam ettiği aktaran Oktay, şunları söyledi:
"Filyos Doğal Gaz işleme tesisleri burada olacak. Yine karşıdan gelecek Türkali kuyularından buraya taşınacak doğal gazımız ve burada tamamlandıktan sonra da karşı sahada gördüğünüz ana hatta ve dağıtım tesislerine basacağımız alanı görüyoruz. Hepsinde de çalışmalar hamdolsun 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlanacak şekilde plana göre devam ediyor. Proje tıkır tıkır işliyor. Ben tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum."