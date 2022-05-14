Doğalgazda son sürat yerli üretim! Her geçen gün artıyor

KONUTLARDA TÜKETİM YÜZDE 30 ARTTI

Doğalgaz tüketimi ise yine şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre 966 milyon metreküp (yüzde 16,5) artarak 6,84 milyar metreküpe çıktı. Sektörel doğalgaz tüketimlerine bakıldığında konutlarda tüketilen doğalgaz miktarı yüzde 30 artarken, sanayide yüzde 0,5, elektrik üretiminde yüzde 9 azaldı. Meteoroloji verilerine göre, uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece olurken, bu yılın şubat ayı sıcaklığı 5,4 olarak ölçüldü. Bu dönemde ortalama hane başı tüketim, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Marmara Bölgesi'nde 175,7 metreküp, İç Anadolu Bölgesi'nde 201,9 metreküp, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 220,8 metreküp olarak gerçekleşti.



Ayrıca Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne ve GAZBİR verilerine göre, 29 Avrupa ülkesinin başkentlerinde konut doğalgaz fiyatları kıyaslandığında doğalgazın en pahalı olduğu başkent Stockholm. Avrupa başkentleri arasında en ucuz doğalgaz kullanan başkent ise Ankara.

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