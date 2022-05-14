Doğalgazda son sürat yerli üretim! Her geçen gün artıyor

Doğalgazda yüzde 99 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bu oranı azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya ulaştırılması için yapılan çalışmalar devam ederken, bir yandan da gaz bulunan diğer sahalarda az da olsa doğalgaz üretimi yapılıyor.
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, bu kapsamda şubat ayında yerli ve millî imkânlarla 29 milyon metreküp gaz üretilirken, bu gazın yüzde 95'inden fazlası Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli'deki sahalardan çıkarıldı. Ayrıca yerli gaz, ihraç da edildi. Uzun süredir aktif olan Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Hattı üzerinden Yunanistan'a şubat ayında 14 milyon metreküp doğalgaz gönderildi.
ABONE SAYISI 18,7 MİLYONA YÜKSELDİ
Öte yandan, nüfusu 20 binin üstünde olup henüz doğalgaz kullanmayan ilçelere doğalgaz götürmek için çalmalar sürerken, doğalgaz abonesi sayısı da her geçen gün artıyor. Şubatta Türkiye'de doğalgaz abonesi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 67 bin artarak 18,7 milyona ulaştı. Ocak ayına göre Şubat'ta yaklaşık 46 bin abone daha sisteme dâhil oldu.