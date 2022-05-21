Karadeniz gazında yeni aşama! Son viraj dönülüyor! 25 yıl yetecek...

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahasındaki Tuna-1 kuyusunda 405, Amasra-1 kuyusunda da 135 metreküp olmak üzere toplamı 540 milyar metreküpü bulan doğalgaz keşfeden Türkiye, bu gazı gelecek yıl evlere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar üç ayrı fazda yürütülürken, ilk faz çalışmaları kapsamında bölgede şu an 10'uncu sondaj kuyusunun açılması hedefleniyor. Kuyu çalışmalarının ardından boru hattı işlemlerine yoğunlaşılması beklenirken, su altı boruları temmuz ayından itibaren döşenmeye başlanacak.

Doğalgazı karaya taşıyacak olan 16 inç çapındaki borular, özel malzemelerle kaplandı. Böylece boruların yapıları, oksitlenme veya farklı kimyasal etkilerle aşınma durumuna karşı dirençli hâle getirildi. Boruları karaya taşıyacak istasyonlar biterken, boruların tamamı da bölgeye taşındı.