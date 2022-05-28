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    • 28.05.2022 21:17
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    • 28.05.2022 21:17
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabeten günübirlik Bakü'ye giden ve burada TEKNOFEST'e katılıp bir dizi açılış gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye hareket etti.

    Başkan Erdoğan, Azerbaycan’dan ayrıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'dan Türkiye'ye hareket etti.

    Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan İstanbul'a "TUR" uçağıyla TSİ 20.45'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay uğurladı.

    ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ HEYET
    Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Ömer İleri, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım ve Mihrimah Belma Satır ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de İstanbul'a gitti.
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