Son dakika: Bakan Dönmez müjdeledi: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak

Bakan Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak. 4. sondaj gemimiz hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" ifadelerine yer verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sadece denizlerde değil, karalarda da hummalı bir çalışma içerisindeyiz. 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda toplam 138 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv ekledik." şeklinde konuştu.
DOĞU AKDENİZ'DE KRİTİK GÖREV!
Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.
7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan yeni sondaj gemisi Tunus açıklarında seyrediyor. Geminin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de olmasıyla 74 günlük yolculuk son bulacak.