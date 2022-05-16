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    • 16.05.2022 11:11
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    Son dakika: Bakan Dönmez müjdeledi: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak

    Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak" şeklinde konuştu. Bakan Dönmez "4. sondaj gemimiz hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" açıklamasında bulundu. İsrail gazının Türkiye üzerinden geçmesi planlanan dönemde yeni gemi görev yapacak.

    Dördüncü sondaj gemiisi için tarih netleşti

    Bakan Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'na katıldı.

    Toplantıda konuşma yapan Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak. 4. sondaj gemimiz hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" ifadelerine yer verdi.


    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sadece denizlerde değil, karalarda da hummalı bir çalışma içerisindeyiz. 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda toplam 138 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv ekledik." şeklinde konuştu.

    DOĞU AKDENİZ'DE KRİTİK GÖREV!
    Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.



    7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan yeni sondaj gemisi Tunus açıklarında seyrediyor. Geminin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de olmasıyla 74 günlük yolculuk son bulacak.



        İLK GÖREV TEMMUZ'DA
        Doğu Akdeniz'de görev yapacak olan yeni nesil gemi Akdeniz'deki derin deniz arama ve tarama faaliyetlerine katkıda bulunacak. Gemi, 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabiliyor. 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip olan gemi, 7'nci nesil olarak nitelendiriliyor



        7 METRE DALGADA BİLE OPERASYONA DEVAM
        200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. Geminin 65 metre yüksekliğindeki iki kulesi bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. 7'nci nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarına devam edebiliyor.



        İSRAİL GAZI TAŞINIRKEN GÖREVDE
        Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Avrupa'da yeni alternatif arayışları devam ediyor. İsrail gazı seçenek olarak değerlendirilirken güzergahının da Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye olması planlanıyor.

        Anlaşma sağlanır ve İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılırsa 4'üncü geminin transfer dönemlerinde görevde olması bekleniyor.

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