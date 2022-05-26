CHP'de büyük adaylık savaşı başlıyor! İmamoğlu yandaşlarından "Kılıçdaroğlu ile kazanılmaz" kampanyası

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı da köşesinde Kılıçdaroğlu topa tutmuştu. Altaylı, köşesinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Ülke koşulları çok daha etkili, iktidarı çok daha yıpratıcı meselelerle dolu iken böyle bir iddia ile ortaya çıkmak iktidara zarar vermez, fayda sağlar. CHP liderinin muhalif bir gazeteci değil, ana muhalefet lideri olduğunu hatırlaması ve ona göre siyaset yapması gerekir."

"ŞUURSUZLUK KIVAMINDADIR"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bir kaçış planının anatomisi" diyerek açıkladığı hikayeye tepki göstermiş, "Çok da gerçekçi ve akılcı görünmeyen bir 'kaçma' iddiasını ortaya atmak şuursuzluk kıvamındadır" demişti.

Altaylı, sözlerinin devamında "CHP liderinin muhalif bir gazeteci değil, ana muhalefet lideri olduğunu hatırlaması ve ona göre siyaset yapması gerekir." ifadelerine yer verdi.