CHP'de büyük adaylık savaşı başlıyor! İmamoğlu yandaşlarından "Kılıçdaroğlu ile kazanılmaz" kampanyası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira dolu "Erdoğan kaçacak" açıklamaları sonrası ana muhalefet partisindeki adaylık savaşlarının medya ayağında da hareketli günler yaşanıyor.
İki gündür Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını köşelerine taşıyan, sosyal medyadan eleştiren yazar ve gazetecilerin, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylığını desteklemek için yeni bir kampanya başlatacakları ortaya çıktı.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, birçok muhalif ismin "Kılıçdaroğlu ile kazanılmaz" söylemlerini dolaşıma soktuğunu CHP liderinin geçmiş hezimetlerini hatırlatma yarışına girdiğini belirterek, "Bu arada Kılıçdaroğlu'na karşı müthiş bir kampanya başlatılacağının da haberini verelim. Bu kampanyayı başlatanların adayı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Açın köşe yazılarına bakın. Şimdilik kibarca "Kılıçdaroğlu aday olma kazanamazsın" modunda yazılar çıkıyor. Ben hâlâ aday olamayacağına inananlardanım ama Kılıçdaroğlu herhalde bayağı inanıyor ki, telaş içinde "tahrip siyaseti"ne devam ediyor. Ama işe yaramayacak. Bir süre sonra bizzat kendi ekibince itibar suikastına uğrarsa hiç şaşırmam." ifadelerini kullandı.
Övür'ün köşesinde bahsettiği yazarların başında gelen İmamoğlu yandaşı olduğu bilinen Soner Yalçın da geçtiğimiz gün kaleme aldığı yazısında, "Kılıçdaroğlu için endişelendiğini" belirtmiş, gerekçelerini sıralamıştı. Yalçın yazısında, "Gittiğim her yerde Kılıçdaroğlu "aday olmalı mı", "aday olmamalı mı" tartışmaları yapılıyor. Ki seçime bir yıl kala bu tartışmalardan uzak durmak imkânsız hale geldi. Kılıçdaroğlu için bu sıradan seçim değil kuşkusuz: –Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterdi, kazanamadı. –Muharrem İnce'yi aday gösterdi, kazanamadı. Kazanılamayan genel seçimlere veya referandumlara hiç girmeyeyim… Ve şimdi de kendini ortaya koyuyor…" ifadelerini kullanmıştı.