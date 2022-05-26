Son dakika: CHP'li Çeviköz'ün Finlandiya sözlerine Nedim Şener'den sert sözler: Yazıklar olsun! Ne zaman Türkiye'nin yanında olacaksınız?

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrası kendilerini güvence altına almak isteyen İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik için resmi başvuru yapmıştı.
Başvurunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" açıklamasında bulunmuştu.
Diplomasi trafiği devam ederken CHP'li Ünal Çeviköz'den tepki çeken bir çıkış geldi. Finlandiya medyasına konuşan Çeviköz, Türkiye'yi şikayet etti.
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirtirken, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" ifadelerini kullandı.