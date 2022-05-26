Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.05.2022 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2022 11:23
    ABONE OL

    Son dakika: CHP'li Çeviköz'ün Finlandiya sözlerine Nedim Şener'den sert sözler: Yazıklar olsun! Ne zaman Türkiye'nin yanında olacaksınız?

    Terör örgütü PKK’nın destekçisi olan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine Türkiye karşı çıkıyor. Peki CHP ne yapıyor dersiniz? Türkiye’yi Finlandiya’ya şikayet ediyor. Finlandiya’nın NATO üyeliğini destekleyeceklerini söyleyen CHP’li Ünal Çeviköz’e tepki gösteren Nedim Şener, "Ne zaman Türkiye’nin yanında olacaklar? Yazıklar olsun." dedi.

    Şener’den CHP’ye Finlandiya tepkisi: Yazıklar olsun!

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrası kendilerini güvence altına almak isteyen İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik için resmi başvuru yapmıştı.

    Başvurunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

    Diplomasi trafiği devam ederken CHP'li Ünal Çeviköz'den tepki çeken bir çıkış geldi. Finlandiya medyasına konuşan Çeviköz, Türkiye'yi şikayet etti.

    TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
    Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirtirken, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" ifadelerini kullandı.

        CHP'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Çeviköz, "Atatürk de Finlandiya'yı severdi." diye konuştu.

        Gazeteci Nedim Şener, Çeviköz'ün bu açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Ne zaman Türkiye'nin yanında olacaklar?" diye soran Şener şu ifadeleri kullandı:

        "S-400'de Amerika'nın, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın, Karabağ savaşında Ermenistan'ın, teskerede HDP/PKK'nın, şimdi de PKK'yı destekleyen Finlandiya'nın yanında. Ne zaman Türkiye'nin yanında olacaklar? Yazıklar olsun. 'Ama biz Atatürkçü, Kuvayı Milliyeciyiz' derler birazdan."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        14 sarı torba daha doldu
        Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Çeviköz'ün Finlandiya sözlerine Nedim Şener'den sert sözler: Yazıklar olsun! Ne zaman Türkiye'nin yanında olacaksınız?
            SON DAKİKA