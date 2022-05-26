Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
"ŞEHİTLERİMİZİM KANINI YERDE BIRAKMADIK BIRAKMAYACAĞIZ"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"