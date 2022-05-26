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    • 26.05.2022 10:49
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    • 26.05.2022 11:04
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    Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    14 sarı torba daha doldu

    Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    "ŞEHİTLERİMİZİM KANINI YERDE BIRAKMADIK BIRAKMAYACAĞIZ"
    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

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    14 sarı torba daha doldu
    Haberler Güncel Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
        SON DAKİKA