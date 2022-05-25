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    FETÖ ağzıyla iftira kampanyası başlatan Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den sert tepki

    Kemal Kılıçdaroğlu gün geçmiyor ki yeni skandallara imza atmasın. AK Parti, Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iftira siyasetine çok sert tepki gösterdi.

    Kılıçdaroğlu iç kaos istiyor

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, aHaber canlı yayınına katılarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Çelik, "Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor. Ortaya attığı iftiralar FETÖ kampanyasıdır. Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. Hani belge açıklayacaktı? FETÖ'cüler kendisine gizli belge diye vermişlerdir. ABD'de yasalara göre kurulmuş faaliyet gösteren derneklerden bahsediyor. Oradaki vatandaşlarımıza, öğrencilerimize sahip çıkmak için kurulmuştur. Bu yapılardan en çok rahatsız olanlar FETÖ uzantılarıdır. FETÖ'nün darbe girişiminden kaçmamış ölümü göze almış bir Cumhurbaşkanına bu iftirayı atmak ahlaksızlıktır" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da "Kılıçdaroğlu kaçmayı en iyi bilenlerden birisidir. 15 Temmuz akşamı nereye kaçtığını ve gizlendiğini bütün Türkiye biliyor" ifadesini kullandı.



    KİMİN KAÇTIĞINI GÖRDÜK
    Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız ile ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığı görülmüştür" diye konuştu.



    Kılıçdaroğlu 15 Temmuz hain darbe girişimini, Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun evinde TV'den böyle izlemişti.

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    Haberler Güncel FETÖ ağzıyla iftira kampanyası başlatan Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den sert tepki
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