Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla uzaya Türk astronot gönderilecek! TUA, adayların özelliklerini sıraladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' projesinin detayları açıklandı. Bilimsel araştırmalar için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek biri yedek iki Türk uzay yolcusu ile ilgili aranılan kriterler sıralandı. İşte uzaya gidecek ilk Türk'te olması gereken özellikler:

45 yaşından küçük olacak. İyi derecede İngilizce bilecek. Tıp, mühendislik, fen bilimleri mezunu olacak.

Boyu 149.5 cm ile 190.5 cm uzunluğunda olacak. Kilosu 43 kilo ile 110 kilo aralığında bulunacak. Tansiyonu 155-95'in altında olacak

Göz bozukluğu olmayacak. Renk körlüğü bulunmayacak. Protez ve vücudunda platin/vida olmayacak.

Kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmaması, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk olmayacak.