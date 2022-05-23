Enver Aysever ile Faruk Bildirici birbirine girdi! Tehdit ve hakaretler havada uçuştu Aysever "adres ver" dedi

Utanıp susmak yerine sosyal medyadan bana "şarlatan", "kullanışlı", "haysiyetsiz" gibi hakaretler yağdırdı. Ben karşılık vermeyince hakaretlerini Prof. Dr. Mehmet Haberal'a da yöneltti. Prof. Dr. Haberal, Basın Konseyi'ne şikâyet etti. Konsey, Enver Aysever'i kınama kararı aldı!

- Karşı görüşe yer verme ilkesiyle cevap hakkı arasındaki farkı bile bilmiyor ya da çarpıtıyor. Yazımda onun açıklamasına yani karşı görüşüne yer verdim. Cevap hakkını kullanmak isterse yazıma ekleyeceğimi belirttim ama cevap göndermedi! Gönderemedi...

- Aklandığı da doğru değil. Kendi açtığı tazminat davasını geri çekip kendini aklanmış ilan etti! Belediye'nin zoraki açıklaması da onu aklamıyor. Zira ben "İhaleye girdi" yazmadım; onun ders vermesi için ihale düzenlendiğini yazdım. Bu da belgeli!

Enver Aysever, 10 ay önce ABC sitesine "Faruk Bildirici ve Cumhuriyet hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi. Ama hâlâ şikâyet edemedi. Onun yerine Tele1 ekranlarını kişisel sorunu için kullanmayı, sosyal medyadan yalanlarla atıp tutmayı tercih etti.

Enver Aysever'e iki sorum var; İzmir, Mersin ve Mudanya belediyelerinden başlayarak hangi belediyeden kaç para aldığını açıklayabilir misin? Etik bir eleştiriye yanıt vermek yerine hakaretler yağdırma ve yalanlarla saldırma hakkını nereden alıyorsun?