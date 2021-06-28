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    • 28.06.2021 10:48
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    Yağlı ihalesi iptal edilen yandaş Enver Aysever'den CHP'li Tunç Soyer'e 50 bin liralık dava

    CHP'li belediyeler tarafından kendisine özel verilen ihalelerle gündeme gelen yandaş Enver Aysever, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iptal edilen ihalesi için 50 bin lira istedi. Aysever, dava açma nedeninin ilk olarak kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu söyledi. Aysever'in tazminat talebi sonrası CHP'li Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.

    Enver Aysever'den Tunç Soyer'e dava!

    Geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer liderliğindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.

    İhalenin şartları ise Enver Aysever'in cebini doldurmak için ayarlanması kamuoyunun tepkisi yol açtı.

    YAĞLI İHALE İPTAL EDİLDİ
    İhalenin tepki toplaması sonrası, CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

    Tunç Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi.

    AYSEVER'DEN 50 BİN LİRALIK DAVA
    Dava açma nedeninin ilk olarak kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu söyleyen Aysever, CHP'li belediyeden yine para isteyerek 50 bin liralık tazminat davası açtı.

    TUNÇ SOYER: İSTEDİĞİ RAKAM FAHİŞ
    İhalenin iptali öncesi geçen yıl da CHP'li belediyeden atölye için para alan Aysever'in tazminat talebi sonrası Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.

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