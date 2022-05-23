Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanıklık yapmasına günler kala ölen Erol Yıldız suikasta mı kurban gitti? Yakın arkadaşı konuştu





"SUİKAST VAR DA DİYEMEM YOK DA DİYEMEM"

Olayın suikast veya başka bir olay olduğunu şu anda söylemeyeceğini belirten Kılıç, "Olayın oluş şeklini bir türlü kabullenemedik. Çünkü rahmetli Erol Yıldız çok yiğit, çok güçlü ve babayiğit bir insandı. Akıllı ve zeki bir insandı. Kendi aracının altında kalma yöntemi ile vefatını bir kabullenemedik bir zihnimizde oturtamadık bazı şeyleri. Çünkü rahmetli Erol Yıldız şehit Muhsin başkanımızın yanında, yakın korumalığını yapmış ve ister istemez bazı bilgilere sahip olan bir kardeşimizdi. Ama bu kaza ile Muhsin başkanın davası ile bir ilişkisi var mı derseniz, bunu şu anda vardır veya yoktur diye söylemem doğru olmaz. Çünkü savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. Emniyetimiz gerekli soruşturmayı yapıyor. Ve ben Muhsin başkanın olayında olduğu gibi artık karanlık tarafların bırakılmayacağına inanıyorum. Türk yargısına güveniyorum. Ama Erol Yıldız'ın vefatı bir sıkıntılı suikast mı derseniz, bunu şu anda söylemem çok doğru olmaz. Şu anda daha çok kazaya yakın olduğu görünüyor. Eğer bir şaibe varsa da bunu Türk yargısı, Türk Emniyeti en kısa sürede çözecek ve vicdanları rahatlatacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.