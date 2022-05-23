Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanıklık yapmasına günler kala ölen Erol Yıldız suikasta mı kurban gitti? Yakın arkadaşı konuştu

2009 seçimlerinde BBP Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı olan ve merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile koruma polisi Erol Yıldız'ın en yakın yol arkadaşı olan eski BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Bekir Kılıç, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.
16 Mayıs günü olayın polise bildirilmeden 10 dakika önce Erol Yıldız'ı iki defa aradığını ve ulaşamadığını belirten Kılıç, "16 Mayıs Pazartesi günü Ankara'ya yolculuğa çıkmadan önce saat 10.18'de ve 10.19'da rahmetli Erol Yıldız kardeşimi telefonla aradım. Telefonu çaldı ama cevap vermedi. Genelde de böyle cevap verir, cevap vermese de hemen yakın bir süreçte tekrar geri dönerdi.
Ben de 'Erol abi herhalde bugün uyanamadı' gibisinden çok meraklanmıştım. Yaklaşık yarım saat sonra ortak başka bir arkadaşımız beni aradı ve rahmetli Erol'un bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini söyledi. Buna inanmak istemedim önce. 'Emin misin' diye birkaç defa tekrarladım. Emin olduğunu GATA'ya geçtiğini söyledi. Sonra yine de ben teyit etmek için Mecliste beraber çalıştığı başka bir arkadaşı aradım. Bir amirini aradım teyit etmek için. O da olayın doğru olduğunu söyledi. Çok derin bir üzüntü ile ne yapacağımızı bilmez bir hale geldik. Çok hızlı bir şekilde Kahramanmaraş'tan Ankara'ya doğru yol aldık" diye konuştu.