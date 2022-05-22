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    • 22.05.2022 11:19
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    • 22.05.2022 11:32
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    SON DAKİKA: ABD'nin CHP mitingiyle ilgili sinsi mesajına Türkiye'den misilleme geldi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına uyarı

    Son dakika haberleri... ABD Büyükelçiliği'nin CHP'nin dün İstanbul Maltepe'de düzenleyeceği miting öncesinde vatandaşlarına bir uyarı yayınlayarak "tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermilere karşı dikkatli olun" diyerek provokatif bir dil kullanmasına Türkiye'den mislilleme geldi. Dışişleri Bakanlığı, ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir." ifadeleri kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü de uyarıyı kendi sayfasından yayınladı.

    ABD’nin sinsi uyarısına Türkiye’den misilleme

    Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı yaptı.

    Bakanlığın sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:

    ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir.

    ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.

    Bu hususlar ışığında, vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

    -Kalabalıklardan kaçınmaları,

    -Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,

    -Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,

    -Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,

    -Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri.

    EMNİYET DE TWITTER'DAN PAYLAŞTI
    Emniyet Genel Müdürlüğü de benzer bir uyarıyı Twitter'dan paylaştı.

    NE OLMUŞTU?
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce erken seçim tartışmalarını gündeme getirerek 'Milletin Sesi' adını verdiği mitinglere başlayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu Mersin'de yaptığı tek mitingin ardından hava şartlarıyla ertelendiğini iddia ettiği mitinglerin 21 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

    MİTİNG YERİ DEĞİŞTİ
    Bursa'da yapılması beklenen mitingin yerinde de değişiklik yapıldı. Yargıtay tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezasının onanmasının ardından Kılıçdaroğlu bu bahaneyle miting için İstanbul'u seçti.

        ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SİNSİ UYARI
        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği, CHP'nin 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de yapacağı miting nedeniyle internet sitesinde, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik ilginç bir uyarıda bulundu.

        Büyükelçilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor.

        Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı.

        "ŞİDDETE DÖNÜŞEBİLİR"
        Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
        ABD'nin bu uyarısı sosyal medyada vatandaşların tepkisini sebep oldu. Kullanıcılar ABD'nin kaos amaçladığını işaret ederek tepki paylaşımları yaptı.

        İşte o paylaşımlardan bazıları;

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: ABD'nin CHP mitingiyle ilgili sinsi mesajına Türkiye'den misilleme geldi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına uyarı
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