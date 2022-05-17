CHP 'Atatürk Havalimanı' provokasyonundan umduğunu bulamadı! Canan Kaftancıoğlu'nun çağrısı karşılıksız kaldı...

Cumhuriyet Halk Partisi tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek millet bahçesine karşı çıkmayı sürdürüyor.

CANAN KAFTANCIOĞLU PROVOKASYONA DAVET ETTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün yaptığı paylaşımlar Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapacaklarını açıkladı ve yandaşlarını provokasyon için alana davet etti.

Kaftancıoğlu paylaşımında, "Yarın saat:11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK MASKESİ TAKTI

135 bin ağaçlı projeye 'doğa düşmanı' diyen Kaftancıoğlu'nun Atatürk vurgusu yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaftancıoğlu, geçmişte kendisine yöneltilen, "Neden 'Atatürk' demiyorsunuz?" sorusuna, "Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" diyerek yanıt vermişti.