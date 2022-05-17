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    • 17.05.2022 12:21
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    • 17.05.2022 12:35
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    CHP 'Atatürk Havalimanı' provokasyonundan umduğunu bulamadı! Canan Kaftancıoğlu'nun çağrısı karşılıksız kaldı...

    Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk Havalimanı üzerinden giriştiği provokasyonu sürdürüyor. Dün Canan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk' maskesi takarak vatandaşları provokasyon için millet bahçesi yapılacak alana çağırması karşılık bulmadı. CHP, CHP'li İstanbul milletvekillerinin de bulunduğu alana 750 kişi toplayabildi.

    takvim.com.tr
    Gak guk yaptılar

    Cumhuriyet Halk Partisi tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek millet bahçesine karşı çıkmayı sürdürüyor.

    CANAN KAFTANCIOĞLU PROVOKASYONA DAVET ETTİ
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün yaptığı paylaşımlar Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapacaklarını açıkladı ve yandaşlarını provokasyon için alana davet etti.

    Kaftancıoğlu paylaşımında, "Yarın saat:11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    ATATÜRK MASKESİ TAKTI
    135 bin ağaçlı projeye 'doğa düşmanı' diyen Kaftancıoğlu'nun Atatürk vurgusu yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Kaftancıoğlu, geçmişte kendisine yöneltilen, "Neden 'Atatürk' demiyorsunuz?" sorusuna, "Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" diyerek yanıt vermişti.

    CHP UMDUĞUNU BULAMADI
    CHP'nin körüklediği provokasyon yandaşları tarafından da benimsenmedi.

    Atatürk Havalimana 200 metre mesafede, millet bahçesi yapım kararını protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına ilgi düşük kaldı.

    750 KİŞİ TOPLAYABİLDİLER
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklama yaptığı ve aralarında CHP'li vekiller Mahmut Tanal, Ali Şeker, Turan Aydoğan, Oğuz Kağan Salıcı'nın da bulunduğu protestoya yaklaşık 750 kişi katıldı.

        FETÖ'CÜ EMRE USLU DA AVUCUNU YALADI
        Öte yandan firari FETÖ'cü Emre Uslu da 'Atatürk Havalimanı' üzerinden körüklenmek istenen operasyonu ateşleyip CHP'yi eylem yapmaya çağırmış ve 10 bin kişi ile bölgeye gitmelerini söylemişti.

        FETÖ'cü Uslu, "Muhalefetin "Atatürk Havalimanının yıkılmasını kınıyorum" tarzı açıklamalara sinir olan bir ben miyim? Madem muhalefetsin, oranın yıkılmasını istemiyorsun yığ oraya 10 bin kişiyi bak bakalım yıkabiliyor mu?" paylaşımıyla CHP'ye 'meydana inin' dedi. Katılımın düşük olması FETÖ'nün 'kaos' beklentisini de boşa düşürdü.

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        Haberler Güncel CHP 'Atatürk Havalimanı' provokasyonundan umduğunu bulamadı! Canan Kaftancıoğlu'nun çağrısı karşılıksız kaldı...
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