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    • 23.05.2022 09:20
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    Kafa Tutar Dünyaya Şarkısı Dinle! (İzle izle bizi sonuna kadar) AK Gençlik'ten Başkan Erdoğan'a Özel Şarkı! 'Kafa Tutar Dünyaya' Şarkı Sözleri!

    Adana'daki büyük gençlik şöleninde "Kafa Tutar Dünyaya" şarkısı salonu coşturdu. Başkan Erdoğan'a özel düzenlenen şarkı kısa sürede büyük bir ilgi gördü. İşte 'Kafa Tutar Dünyaya' Şarkı Sözleri!

    takvim.com.tr
    Kafa Tutar Dünyaya Şarkısı Dinle! İzle izle bizi sonuna kadar

    AK Parti Gençlik Kolları'nın Başkan Erdoğan'a özel olarak hazırladığını, "Kafa Tutar Dünyaya" şarkı sözleri hakkında aramalar hız kazandı. Adana'da büyük bir gençlik şöleni düzenleyen AK Parti Gençlik Kolları, "Kafa Tutar Dünyaya" şarkısını paylaştı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Şarkıda Başkan Erdoğan'ın çocukluğundan bugüne kadar hayatı işleniyor. İşte 'Kafa Tutar Dünyaya' şarkı sözleri!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğine katılmak üzere geldiği Adana'da, havalimanında vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.

    Adana'daki büyük gençlik şöleninde "Kafa Tutar Dünyaya" şarkısı salonu coşturdu.

    Şarkıda, Başkan Erdoğan'ın çocukluğundan bugüne kadar hayatı işleniyor.

    İŞTE O ŞARKI

    ŞARKININ SÖZLERİ

    1. VERSE
    Piyale,
    okudu bi çocuk bi çare. Muhtıra darbeye ne çare, sokağa çıkamam
    kapıyı çalıyorum aç anne.
    Mahalle,
    maçında çocuklar top oynar,
    bi golüm var.
    Vatanım için en azından. Selametimiz için hazırlan. İnançla,
    yürüyeceğiz yolları kıvançla, aşacağız dağları vur ustam. Çiçekler açacak yeniden, tilkinin olacak bu mağara!
    Karanlık sokağa dolacak ışık biziz.
    Gençliğe inanıp izle bizi.
    Ne iş ha! benim inancıma uzattın dilini.
    Yaşarım dinimi, söylerim türkümü
    Türk'üm, Laz'ım, Çerkez'im, Kürt'üm unutmam özümü. Her şeyim; gözümün bebeği, servetim vatanım. Kardeşim, sokağım,
    Bayrağım, onurum.
    Libya'da korurum Akdeniz fokunu, Afrin'de unutmam yar senin kokunu. Bu gencin yolunda ışık var koş,
    Ormana dönüşür koru!

        NAKARAT
        İZLE, İZLE BİZİ SONUNA KADAR. YOLLAR GİDİLECEK FİZANA KADAR!

        2. VERSE
        Gönüller yol oldu buluştuk hoş oldu
        Umuda koş oğlum yarışı al!
        Bu ödül uzaya çıkacak Türk oğlu, Bu çocuk her türlü barışa var.
        Erişim var. Dünyaya açılan kapıyım
        Çok işim var.
        Üretip dünyaya karışırım
        Yaşım genç omzumda bu vatanı taşırım.


        Sürüyorum atımı Mars'a şahlandım Edirne'den Kars'a kadar yedi bölge halkım Palandöken'den Davos'a kay
        Ayasofya'ya hayran yar
        Kafa tutar dünyaya
        Pınarhisar bi saniye müsadenle
        Bi şiir var üzerimde Okurum bunu özgürlüğe Oku çek yayın üzerine
        Kasımpaşa Eminönü yürüdü yolları deli gönül
        Aşım işim sılada eş yollarda uğrunda bütün ömür
        Sımsıcak bir ateş içimi saran, Kaçbucak koştum korkmadan kora, Maşallah tankların önünde duran, Türkiye ben, bir millet, adım Erdoğan!
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