Kafa Tutar Dünyaya Şarkısı Dinle! (İzle izle bizi sonuna kadar) AK Gençlik'ten Başkan Erdoğan'a Özel Şarkı! 'Kafa Tutar Dünyaya' Şarkı Sözleri!

Şarkıda, Başkan Erdoğan'ın çocukluğundan bugüne kadar hayatı işleniyor.

İŞTE O ŞARKI

ŞARKININ SÖZLERİ



1. VERSE

Piyale,

okudu bi çocuk bi çare. Muhtıra darbeye ne çare, sokağa çıkamam

kapıyı çalıyorum aç anne.

Mahalle,

maçında çocuklar top oynar,

bi golüm var.

Vatanım için en azından. Selametimiz için hazırlan. İnançla,

yürüyeceğiz yolları kıvançla, aşacağız dağları vur ustam. Çiçekler açacak yeniden, tilkinin olacak bu mağara!

Karanlık sokağa dolacak ışık biziz.

Gençliğe inanıp izle bizi.

Ne iş ha! benim inancıma uzattın dilini.

Yaşarım dinimi, söylerim türkümü

Türk'üm, Laz'ım, Çerkez'im, Kürt'üm unutmam özümü. Her şeyim; gözümün bebeği, servetim vatanım. Kardeşim, sokağım,

Bayrağım, onurum.

Libya'da korurum Akdeniz fokunu, Afrin'de unutmam yar senin kokunu. Bu gencin yolunda ışık var koş,

Ormana dönüşür koru!