Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.05.2022 07:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2022 08:04
    ABONE OL

    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oyunu deşifre oldu: Kaftancıoğlu mitingi için malzeme arıyor

    CHP'nin Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi'ni hedef alan kirli propagandası elinde patladı. Geçmişte projeyi bizden çaldılar diyen Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu için yapacağı mitinge için bir gerginlik malzemesi aradığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında muhalefetin ve yandaşı medyanın algı oyununa tepki gösterdi.

    Bay Kemal’in oyunu deşifre oldu!

    CHP'nin Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi'ni hedef alan kirli propagandası elinde patladı. Geçmişte projeyi bizden çaldılar diyen Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu için yapacağı mitinge için bir gerginlik malzemesi aradığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında muhalefetin ve yandaşı medyanın algı oyununa tepki gösterdi.



    Altınok, yazısında, "İstanbul'a Central Park misali dev bir yeşil alan kazandırarak tarihe geçecek olan hükümetin yerinde olsam, parkın adını "Atatürk Millet Bahçesi" koyardım." ifadelerini kullandı.

    İşte Altınok'un bugünkü yazısı;

    Dün İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu partililerle eylemdeydi... Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılmasın diye haykırıyordu.
    Ne var ki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında CNN Türk'e verdiği röportajda Kaftancıoğlu'nun "ihanet" dediği projeyi dört elle sahiplenmişti...


    Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılması projesinin kendisine ait olduğunu, planları bile hazırladıklarını söylemişti. Hatta hükümetin telefonlarını dinleyip projeyi kendisinden çaldığını bile iddia etmişti.

        2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projesini söyleyince, "Ciddi misiniz Sayın Başbakanım. Yani orada konut monut olmayacak mı? Allah razı olsun. Söz mü? Siz verirseniz tamamdır" diyerek çocuksu heyecanını gizlemeyen Fatih Altaylı dün şu satırları yazmıştı:
        "İyi de perşembenin gelişi çarşambadan belli iken siz neredeydiniz! Niye daha önceden kıyameti koparmadınız? Niye aylar, haftalar öncesinden bunu engellemeye çalışmadınız!"


        Evet, ağaç bahanesiyle şehirlerin yakılıp yıkılmasına alkış tutan çevreler bu kez park yapılmaması için "intifadaya" çağırıyorlar... Yine saçmalıyorlar, kendilerini inkâr ediyor, hepimizi de aptal yerine koyuyorlar.
        Bir yandan da Kemal Bey'in cumartesi günü Maltepe'de düzenleyeceği "Kaftancıoğlu konulu" mitingi için bir gerginlik malzemesi arıyorlar.
        Ne var ki hükümet cephesi net konuşuyor...


        Dün A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu alana 132 bin fidan dikileceğini, hiçbir şekilde imara açılmayacağını, ticari ünite yapılmayacağını söyledi. Bu alanda konserin yapılacağını ve bir pistin de açık kalacağını açıkladı.
        Geriye ne kalıyor?..
        "Atatürk'ün ismini kentten siliyorlar" diyerek insanların kafasını karıştırmak.
        İstanbul'a Central Park misali dev bir yeşil alan kazandırarak tarihe geçecek olan hükümetin yerinde olsam, parkın adını "Atatürk Millet Bahçesi" koyardım.
        Sonra oturur, Atatürk'le aldatarak yolunu bulanların halini seyreylerdim.

        YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milyonlara yeni maaş
        Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oyunu deşifre oldu: Kaftancıoğlu mitingi için malzeme arıyor
            SON DAKİKA