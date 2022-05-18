CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oyunu deşifre oldu: Kaftancıoğlu mitingi için malzeme arıyor



Evet, ağaç bahanesiyle şehirlerin yakılıp yıkılmasına alkış tutan çevreler bu kez park yapılmaması için "intifadaya" çağırıyorlar... Yine saçmalıyorlar, kendilerini inkâr ediyor, hepimizi de aptal yerine koyuyorlar.

Bir yandan da Kemal Bey'in cumartesi günü Maltepe'de düzenleyeceği "Kaftancıoğlu konulu" mitingi için bir gerginlik malzemesi arıyorlar.

Ne var ki hükümet cephesi net konuşuyor...