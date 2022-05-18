CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oyunu deşifre oldu: Kaftancıoğlu mitingi için malzeme arıyor

CHP'nin Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi'ni hedef alan kirli propagandası elinde patladı. Geçmişte projeyi bizden çaldılar diyen Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu için yapacağı mitinge için bir gerginlik malzemesi aradığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında muhalefetin ve yandaşı medyanın algı oyununa tepki gösterdi.
Altınok, yazısında, "İstanbul'a Central Park misali dev bir yeşil alan kazandırarak tarihe geçecek olan hükümetin yerinde olsam, parkın adını "Atatürk Millet Bahçesi" koyardım." ifadelerini kullandı.
İşte Altınok'un bugünkü yazısı;
Dün İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu partililerle eylemdeydi... Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılmasın diye haykırıyordu.
Ne var ki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında CNN Türk'e verdiği röportajda Kaftancıoğlu'nun "ihanet" dediği projeyi dört elle sahiplenmişti...