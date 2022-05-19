ABD Büyükelçiliği'nden 'sinsi' uyarı! 'CHP miting'i işaret edildi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce erken seçim tartışmalarını gündeme getirerek 'Milletin Sesi' adını verdiği mitinglere başlayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu Mersin'de yaptığı tek mitingin ardından hava şartlarıyla ertelendiğini iddia ettiği mitinglerin 21 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

MİTİNG YERİ DEĞİŞTİ

Bursa'da yapılması beklenen mitingin yerinde de değişiklik yapıldı. Yargıtay tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezasının onanmasının ardından Kılıçdaroğlu bu bahaneyle miting için İstanbul'u seçti.