CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki imar usulsüzlüğünde günlük tarife 150 bin lira! Kadıköy Belediyesi'ne yönelik tutuklama kararları...





CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANLARI ADLİYEDE

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 198 şüpheliden 162'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. "Örgütlü Bir Şekilde Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddia edilen 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından; İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görev yapan zabıta memuru, 6'sı ise belediye gıda denetim mühendisi olan şüphelilerden 198'i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin telefon görüşmelerinde rüşvet alınacak kişileri "Sağlam Arkadaş" olarak kodladıklarının ortaya çıkarıldığı, örgütün isminin ise bu nedenle "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" olarak kayıtlara geçirildiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplamda 198 şüpheliden 36'sı itirafçı oldu ve serbest bırakıldı. 162 şüpheli ise dört günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

32 TUTUKLAMA

Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 224 kişiye yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından

"Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişiye yönelik operasyon yapılmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlardan bir bölümü emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken 160 kişi dün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından 36 kişi adli kontrol talebi ile 124 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

92'si tutuklama talep edilenlerden olmak üzere toplamda 128'i hakkında, 2'si ev hapsi, 10'u toplam 1 milyon 650 bin TL para cezası olmak üzere adli kontrol kararı verildi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli 1 zabıta komiseri, 24 zabıta memuru ve 2 mühendis olmak üzere 27'si belediye çalışanı toplamda 32 kişi ise tutuklandı.