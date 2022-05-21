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    • 21.05.2022 09:47
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    CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki imar usulsüzlüğünde günlük tarife 150 bin lira! Kadıköy Belediyesi'ne yönelik tutuklama kararları...

    Son dakika haberi! CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda dün 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin imar işlemlerinden günlük 100 ile 150 bin lira arasında para aldıkları iddia ediliyor. Öte yandan Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 224 kişiye yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rüşvet tarifesi günlük 150 bin lira
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    İstanbul'da, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesi'nde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

    Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, eski Maltepe Belediye Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül, eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan, şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da arasında bulunduğu 18 kişi şüpheli olarak yer aldı.



    ADIM ADIM İZLENDİLER
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Soruşturma 2018 yılında savcılığa belediye içerisinden yapılan bir ihbarla başladı. Şüpheliler, 23 Ocak 2018'den 5 Mayıs 2018'e kadar fiziki ve teknik takiple adım adım izlendi. İddialara göre, Maltepe Belediyesi'nde görevli Nazım Ender Arslan, Seval Arslan, Ömer Yalçınkaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, o dönem yardımcıları olan Haydar Battal, Melih Morsünbül ve özel kalem müdürü Fehmi Usta imar usulsüzlüğünde bulundu. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelilerin 21 ayrı suç eylemine bulaştıklarına ilişkin bulgular elde edildi.



    GÜNLÜK 150 BİN LİRA
    İmar usulsüzlüğü için dile getirilen miktar ise dudak uçuklattı. Bu ekibin tüm imar işlemlerinden günlük 100 ile 150 bin lira arasında para aldıkları, bu işi o dönem Maltepe Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı yapan Melih Morsünbül ve eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan, şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal organize etti.



        CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANLARI ADLİYEDE
        Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 198 şüpheliden 162'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. "Örgütlü Bir Şekilde Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddia edilen 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından; İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görev yapan zabıta memuru, 6'sı ise belediye gıda denetim mühendisi olan şüphelilerden 198'i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin telefon görüşmelerinde rüşvet alınacak kişileri "Sağlam Arkadaş" olarak kodladıklarının ortaya çıkarıldığı, örgütün isminin ise bu nedenle "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" olarak kayıtlara geçirildiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplamda 198 şüpheliden 36'sı itirafçı oldu ve serbest bırakıldı. 162 şüpheli ise dört günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

        32 TUTUKLAMA
        Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 224 kişiye yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından
        "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişiye yönelik operasyon yapılmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlardan bir bölümü emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken 160 kişi dün adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından 36 kişi adli kontrol talebi ile 124 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.
        92'si tutuklama talep edilenlerden olmak üzere toplamda 128'i hakkında, 2'si ev hapsi, 10'u toplam 1 milyon 650 bin TL para cezası olmak üzere adli kontrol kararı verildi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli 1 zabıta komiseri, 24 zabıta memuru ve 2 mühendis olmak üzere 27'si belediye çalışanı toplamda 32 kişi ise tutuklandı.

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        Haberler Güncel CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki imar usulsüzlüğünde günlük tarife 150 bin lira! Kadıköy Belediyesi'ne yönelik tutuklama kararları...
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