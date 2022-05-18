CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Şerdil Dara Odabaşı 'algı operasyonu' diyerek kurtulmaya çalıştı gerçekler dosyaya girdi

"BEN BURANIN ALLAH'IYIM BANA PARA VERİRSENİZ SİZE CEZA YEDİRMEM"

Kimlik bilgileri gizli tutulan itirafçılardan birinin, "Bütün yasal izinleri olmasına rağmen zabıta memuru A.K'ye 5 bin lira para verdiğini, bu süre zarfında A.K'nin göstermelik olarak inşaat alanına geldiğini, kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulamadığını, bu denetimleri de sadece göstermelik yaptığını" söylediği öğrenildi.

İkinci itirafçı ise "Zabıta memuru C.U'nun kendisine 'Ben buranın Allah'ıyım, bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem." dediği belirtildi.