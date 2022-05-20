CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet ağı Maltepe'ye uzandı!

CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk skandalları büyüyor. Kadıköy Belediyesi çalışanlarının karıştığı büyük rüşvet skandalının ardından operasyonlar bu kez Maltepe'ye sıçradı.
18 ŞÜPHELİYE OPERASYON
CHP'li Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi.
ADRESLERDE ARAMALAR
Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Haydar B. ve Melih M. ile birlikte Özel Kalem Müdürü olduğu iddia edilen Umut P.'nin de gözaltında olduğu iddia edildi. Adreslerde aramalar devam ediyor.
GÖZALTINA ALINANLARIN SORGUSU SÜRÜYOR
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği ekiplerinin CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alınanların sorgusu sürüyor. Güvenlik güçlerinin, "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" adını verdiği yapılanma kapsamında 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta, 6'sı ise belediye mühendisi olmak üzere yakalanan 194 şüphelilerin ifadesi alınıyor. Zabıta memuru Abdülkadir K.'nin lideri olduğu suç örgütü üyelerine rüşvet veren 170 kişiden bazıları, 'etkin pişmanlıktan' yararlanarak itirafçı oldu ve zabıta baskısıyla nasıl rüşvet verdiklerini anlattı.
5 BİN TL'YE GÖSTERMELİK DENETİM
İddiaya göre Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde fırınları bulunan bir vatandaş, Maltepe'deki fırınının mühürlendiğini, bunun üzerine Kadıköy'de rüşvet verdiği görevlileri arayarak durumu anlattığını ve Kadıköy Belediyesi'nde görevli şüphelilerin Maltepe Belediyesi'ndeki tanıdıklarını arayarak fırınını açtırdıklarını ifade etti.
Bir diğer itirafçı ise, bütün yasal izinleri olmasına rağmen, zabıta memuru A.K.'ye 5 bin TL verdiğini, A.K.'nin göstermelik olarak inşaat alanına geldiğini, kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulamadığını ve bu denetimleri de sadece göstermelik olarak yaptığını anlattı. Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu itirafçılar ise, zabıta memuru C.U.'nun kendilerine, "Ben buranın Allah'ıyım. Bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem" dediğini ve zabıtaların gelip ceza keseceklerini söylemesi üzerine zabıta A.K.'ye inşaat alanında rüşvet verdiğini itiraf etti. R.E. isimli itirafçı da iş sahasına gelerek, "Burayı toplarız. Dağıtırız. Bu bölgeden izin almanız mümkün değil" diyerek tehditlerde bulunan zabıtalara elden 500 TL ile 1000 TL arasında nakit para verdiğini aktardı.