CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet ağı Maltepe'ye uzandı!



ADRESLERDE ARAMALAR

Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Haydar B. ve Melih M. ile birlikte Özel Kalem Müdürü olduğu iddia edilen Umut P.'nin de gözaltında olduğu iddia edildi. Adreslerde aramalar devam ediyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN SORGUSU SÜRÜYOR

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği ekiplerinin CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alınanların sorgusu sürüyor. Güvenlik güçlerinin, "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" adını verdiği yapılanma kapsamında 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta, 6'sı ise belediye mühendisi olmak üzere yakalanan 194 şüphelilerin ifadesi alınıyor. Zabıta memuru Abdülkadir K.'nin lideri olduğu suç örgütü üyelerine rüşvet veren 170 kişiden bazıları, 'etkin pişmanlıktan' yararlanarak itirafçı oldu ve zabıta baskısıyla nasıl rüşvet verdiklerini anlattı.

5 BİN TL'YE GÖSTERMELİK DENETİM

İddiaya göre Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde fırınları bulunan bir vatandaş, Maltepe'deki fırınının mühürlendiğini, bunun üzerine Kadıköy'de rüşvet verdiği görevlileri arayarak durumu anlattığını ve Kadıköy Belediyesi'nde görevli şüphelilerin Maltepe Belediyesi'ndeki tanıdıklarını arayarak fırınını açtırdıklarını ifade etti.