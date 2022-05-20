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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne Metehan Başar atanırken, Sağlık Bakanlığı Müfettişliği'ne ise Duygu Kara getirildi.

    Atama kararları Resmi Gazete’de

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ile Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, görevden alındı.



    Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, Metehan Başar atandı.

    Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, görevden alındı.



    Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu Kara getirildi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevinden alındı.
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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de...
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