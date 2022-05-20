Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ile Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, görevden alındı.