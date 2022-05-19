CHP’li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet çarkı kuran örgütün hiyerarşik şeması ortaya çıktı!

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği'nce Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılara ve suç örgütünün şemasına ulaşıldı. İstanbul merkezli 5 şehirde yapılan baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 224 kişiden 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta, 6'sı ise belediye mühendisi olmak üzere 194 kişi yakalandı. "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" ismi verilen ve yedi ay boyunca titizlikle yürütülen teknik dinlemeler sonrası operasyonla çökertilen şebekenin en tepesinde "Örgüt Lideri" olarak Zabıta Memuru Abdülkadir K. bulunuyor.

Örgütün Kolluk Kanadı; "Kadıköy Gece Grubu" ve "Kozyatağı Grubu" olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. 8 zabıta memuru Dervişhan H., Cavit H., Halil Ö., Selçuk Y., Fikret B., Cihan Z., Cihan S. ve Ali D. örgütün Kadıköy Gece Grubu'nu oluşturuyor. Kozyatağı Grubu ise zabıta memurları Şükrü A., Ali B., Halil E., Ömer Faruk A. ve Zabıta Komiseri Dursun Ç.'den oluşuyor. Örgütün Sivil Kanadı'nda ise Belediye Mühendisleri Kemal U., Emrullah Ö., Ali Necdet S. ve "Örgütün Para Transferlerinde Banka Hesabını Kullandıran Kişi" sıfatıyla Metin D. isimli sivil bulunuyor. Örgütün alt kademesi ise "Rüşvet Suçuna Aracılık Ederek Örgüte Üye Olmamakla Beraber Örgüte Yardım Eden Kişiler" konumunda bulunan ve yine Zabıta Memuru ve Belediye Mühendisi olan 40 kişiden oluşuyor. Ayrıca "Çağdaş" isimli Belediye Ruhsat Görevlisi de örgütün Sivil Kanadı'nda yer alıyor. 7 ay boyunca titiz bir teknik takip yürüten polis, rüşvet çarkının dişlilerini oluşturan şüphelilerin çalışma sistemini de ortaya koydu. Sağlam Arkadaş Suç Örgütü adı verilen yapılanmada zabıta komiserleri, rüşvet alacakları hedefteki esnaf veya inşaat firması yetkilileri ile tanışarak "Bir sıkıntın olursa beni arayabilirsin" dedi. Aynı gün akşam saatlerinde zabıtalar, açıkları bulunan ve tespit edilen söz konusu işyerlerine denetim bahanesiyle gitti. Gündüz irtibat numaralarını bırakan ilgilileri arayan esnaf, "Tamam biz arkadaşlara söylüyoruz. Sen tanıdıksın. Seni ayrı tutup ayıracağız" yanıtını aldı ve rüşvet paralarını Metin D.'nin hesabına yatırdı.

ZEHİR ZIKKIM OLSUN

Özellikle Bağdat Caddesi ve çevresinde oturanları haraca bağlayan rüşvet çetesinin mağdur ettiği kişilerin, para gönderirken dekonta, "Zehir zıkkım olsun" ve "Hakkımı helal etmiyorum" yazdıkları iddia edildi. Telefon konuşmalarında rüşvet paralarını 'metre' olarak adlandıran ve "... caddesinden kaç metre aldın?" şeklinde konuşmalar yapan şebeke üyelerinin, eksikleri bulunan ve özellikle rüşvet verme potansiyeli yüksek olan kişileri tercih ettikleri ve bu kişilerden 'Sağlam Arkadaş' diye bahsettikleri kayıtlara geçti. Şebekenin 'rüşvet tarifesi'nde inşaat ruhsat onayı için 30 bin lira, çatı tadilatı için 10 bin lira isteniyor. Örgüt üyesi olan Dursun Ç. isimli bir zabıta komiserinin, rütbece altında bulunan fakat örgütün lideri konumunda olan zabıta memuru Abdülkadir K.'nin altında faaliyetler yürütmesinin, örgüt içerisinde yürütülen gizli hiyerarşinin en önemli göstergesi olduğu ifade edildi.