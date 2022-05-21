2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP'deki adaylık karmaşası sürüyor.
Gittiği her yerde 'aday ben olacağım' sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ittifak ortakları tarafından kabul görmezken; CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da isimleri ön plana çıkmış vaziyette.
"YA BANA KATILIN YA DA YOLUMDAN ÇEKİLİN"
Bu gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef alarak "Belediye başkanları görevini yapmalı", "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" ifadelerini kullandı ve bu iki isme adaylık kapısını kapattı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saymış olacak ki, siyasi çıkarları doğrultusunda Büyükelçilerle görüşmeler yapıp, Karadeniz'e mitinge gitti.