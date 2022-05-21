



İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ADAYLIK KAPISI BİR KEZ DAHA KAPANDI!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 2023 seçimlerinde adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu net bir dille söylemesinin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık kapısı bir kez daha kapanmış oldu.