Başkan Erdoğan'dan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Yarın 103'üncü yıldönümüne ulaşacağımız 19 Mayıs 1919 tarihi milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak anılan 19 Mayıs, dayatmalara teslim olmayıp kendi iradesini çizmenin sembolüdür. Samsun'da başlayıp Ankara'da sona eren, İzmir'de nihayete erişen bu dönemin şanı da şerefi de milletimize aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede emeği olan herkesi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Cumhuriyet bizim ilk değil, son devletimizdir. Coğrafyamızdaki son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünü muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmaya adadık.

Türkiye'nin böylesine kapsamlı ve iddialı vizyona, hedefe, projeye sahip tek partisi AK Parti, tek siyasi birliği Cumhur İttifakı'dır. İnşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde de eser ve hizmet siyasetinde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

Geçtiğimiz hafta hizmete açtığımız Rize-Artvin Havalimanı bu yıl hayata geçirdiğimiz dev projelerden birisidir.





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