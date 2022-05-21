



YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: BAŞKANLAR İŞİNİ YAPMALI

Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"Ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı; ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, ne onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır.



Ben seçilmeden önce 'bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz, seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız' diye söz vermiştim. Bu tavrımı aynen devam ettiriyorum. Böyle bazen böyle siyasi muarızların bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz; ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızam dışında, bilgim dışında; ben de görevimin başındayım."