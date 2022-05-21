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    • 21.05.2022 21:13
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    • 21.05.2022 22:16
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    Kavga günyüzüne çıktı! Yavaş, İmamoğlu'nu görünce kafasını çevirdi

    2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru giderken adaylık hesapları kızışmaya başlıyor. CHP cephesinde İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde koltuk savaşları devam ediyor. CHP'nin Maltepe mitinginde ise dikakt çeken bir görüntü sosyal medyaya düştü. İmamoğlu herkesle tokalaşıp selam verirken Mansur Yavaş kafasını çevirdi.

    Yavaş, İmamoğlu’nu görünce kafasını çevirdi

    2023 seçimlerine doğru giderken CHP'de taht kavgaları bitmek bilmiyor. Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını engellemek için her fırsatta entrikalar yapıyordu.

    İMAMOĞLU'NU İPLEMEDİ

    CHP'nin Maltepe'deki mitinginde İmamoğlu ile Yavaş'ın kavgası görüntülere yansıdı. İmamoğlu selam verirken Yavaş'ın kafasını çevirdiği anlar böyle kaydedildi.

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.



    Kılıçdaroğlu bir yandan adaylık zeminini yoklarken diğer yandan da kendi partisinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına kapıyı kapattı ve belediye başkanlarının 'işine odaklanması' gerektiğini vurguladı.

    Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını göz ardı ederek 2023 seçimleri için çoktan kolları sıvadı ve siyasi kariyeri için İstanbul'a hizmeti bir kenara bıraktı. Bu noktada ikili arasında başlayan adaylık krizi CHP medyasını 'Ekremciler' ve 'Kemalciler' olarak ikiye böldü.

        "SÜRECİ UZAKTAN İZLEMEM"
        Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu, "süreci uzaktan izlemem" diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda Genel Başkanı'na açıktan mesaj vermiş, bu açıklamalar çokca tartışılmıştı.

        Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı, 6 benzemezin bir araya geldiği çıkmaza giren masanın gölgesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



        ÖZDAĞ'DAN "ADAYIM MANSUR YAVAŞ" ÇIKIŞI
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 yolunda Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olduğunu duyurarak Yavaş'ı göreve çağırdı.

        Kulislerde bomba etkisi yaratan bu çıkışın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak basın toplantısı düzenledi.

        Yavaş, Özdağ'ın açıklamalarının rızası dışında olduğunu belirterek 'görevimin başındayım' açıklamasında bulundu.



        YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: BAŞKANLAR İŞİNİ YAPMALI
        Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

        "Ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı; ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, ne onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır.

        Ben seçilmeden önce 'bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz, seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız' diye söz vermiştim. Bu tavrımı aynen devam ettiriyorum. Böyle bazen böyle siyasi muarızların bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz; ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızam dışında, bilgim dışında; ben de görevimin başındayım."

            AKŞENER ,YAVAŞ'IN SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLDU, KÜRSÜDEN AYRILDI
            İmamoğlu'na olan desteğiyle bilinen Akşener, Mansur Yavaş'ın bu sözlerinden rahatsız olunca Yavaş'ın cümlesi bitmeden kürsüden ayrıldı, toplantıyı bitirdi.



            CHP'DEKİ ADAYLIK SAVAŞINDA YENİ CEPHE: EKREM İMAMOĞLU - MANSUR YAVAŞ
            Tüm bu gelişmeler ışığında CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında süregelen olan adaylık cephesi genişledi. İmamoğlu kanadı, Mansur Yavaş'a da 2023 yolunda cephe açtı.



            OPERASYONUN BAŞ AKTÖRÜ İMAMOĞLU'NA YAKIN ODA TV!
            Operasyonun baş aktörü Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen, tepki çeken haberler, kirli algı operasyonları ve kara propagandalarda başı çeken ODA TV oldu.

            Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Adayım Mansur Yavaş' sözleri, Mansur Yavaş'ın da 'belediye başkanları sadece işini yapmalı' açıklamasıyla İmamoğlu'na gönderme yapmasıyla başlayan sürecin ardından ODA TV harekete geçti.

            Söz konusu medya kuruluşunun internet sitesinde Mansur Yavaş ile ilgili bir dosya açıldı ve Yavaş'ın Kürtler ve HDP ile ilgili eski sözlerinini yeniden gündeme getirildi.



                KÜRTLER VE HDP İLE İLGİLİ SÖZLERİNİ MANŞETE TAŞIDILAR
                Oda TV'nin "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi" sorusunun cevabı bu videoda" başlığı ile yayınladığı haberde "Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın, Selahattin Demirtaş'a "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusu akıllara Mansur Yavaş'ın "HDP'liler topluma kazandırılmalı" ve "Mecbur muyuz Ağrılıyı, Diyarbakırlıyı seçmeye?" sözlerini getirdi" ifadeleri yer aldı.

                İlgili haberde Mansur Yavaş'ın "Ben HDP'lileri terörist olarak görmüyorum. HDP'lilerin topluma kazandırılmasını düşünüyorum, tek adam pençesinden kurtarılması gerektiğini düşünüyorum" ve ""Mecbur muyuz Ağrılıyı, Diyarbakırlıyı seçmeye? Hasan Hüseyin Ceylan uğruna Ağrı'ya, Mardin'e Diyarbakır'a hizmet edecek insanları meclise gönderemeyiz" sözlerine de dikkat çekildi.



                CHP'DEKİ KAVGA SANILDIĞINDAN DA BÜYÜK!
                Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı gündemdeki yerini korurken İmamoğlu cephesinin Masnur Yavaş'ı da hedef tahtasına koyarak harekete geçmesi, CHP'deki kavganın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
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                Haberler Güncel Kavga günyüzüne çıktı! Yavaş, İmamoğlu'nu görünce kafasını çevirdi
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