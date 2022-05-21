2023 seçimlerine doğru giderken CHP'de taht kavgaları bitmek bilmiyor. Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını engellemek için her fırsatta entrikalar yapıyordu.
İMAMOĞLU'NU İPLEMEDİ
CHP'nin Maltepe'deki mitinginde İmamoğlu ile Yavaş'ın kavgası görüntülere yansıdı. İmamoğlu selam verirken Yavaş'ın kafasını çevirdiği anlar böyle kaydedildi.
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
Kılıçdaroğlu bir yandan adaylık zeminini yoklarken diğer yandan da kendi partisinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına kapıyı kapattı ve belediye başkanlarının 'işine odaklanması' gerektiğini vurguladı.
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını göz ardı ederek 2023 seçimleri için çoktan kolları sıvadı ve siyasi kariyeri için İstanbul'a hizmeti bir kenara bıraktı. Bu noktada ikili arasında başlayan adaylık krizi CHP medyasını 'Ekremciler' ve 'Kemalciler' olarak ikiye böldü.