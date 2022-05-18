Muhalefetin "Atatürk Havalimanı" yalanlarına madde madde yanıt! İşte çarpıtma ve algılara karşı gerçekler

"DÜNYANIN EN SIKIŞIK 11'İNCİ HAVALİMANIYDI"

"Burası kapatılmadan Türkiye'nin birinci sıkışık havalimanıydı, dünyada da 11'inciydi." diyen Ilıcalı, "En az yarım saat yer bulmak için, park etmek için tur atıyorduk. Buranın kapasitesini nasıl artıracaktık! Önceden yapılan binaları mı yıkacaktık? Dünya şehri İstanbul için büyük bir proje gerçekleştirilmiş. 2018'de birinci faz devreye girdi. Yılda kapasite olarak 150-200 milyon yolcuya çıkacak. Biz kapasite olarak en yoğun halde Atatürk Havalimanı'nda 63 milyonu yakalamışız. Bardak dolduktan sonra daha fazla ilave edemezsiniz." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın pandemide bile 53 milyon yolcu ağırladığını ifade eden Ilıcalı, "Hazine para kazanmaya başladı. 4'üncü pist açılmak üzere. Ben ulaştırma profesörüyüm. Bir tez yaptırıyorum. Atatürk Havalimanı burada olsaydı ne olurdu? Trafiklerde yüzde 30, yüzde 40 azalma olmuş. O günkü şartlarda havalimanına Levent'ten gelmek bile 1-1.5 saatti. Metro olmasına rağmen o zaman gelen yolcuların yarısı özel araç kullanıyor. Bunun emisyon üzerinde ve trafik üzerinde acayip bir etkisi var. Ne hava ne de trafik kapasitesini artırabiliyorsunuz! Sıkışmışlık var." ifadelerini kullandı.