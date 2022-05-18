Türkiye'den ABD, Almanya, İsveç, Finlandiya ve Birleşik Krallık ile peş peşe temaslar: NATO, PKK, FETÖ ve yaptırımlar...





"KABUL EDİLEMEZ" VURGUSU

Görüşmelerde ayrıca, terör örgütü PKK/PYD/YPG ile FETÖ mensuplarının NATO üyesi ve diğer ülkelerdeki mevcudiyetine müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması ve terörün her türüne karşı birlik ve dayanışma ruhu içinde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.