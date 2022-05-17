Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından bir Atatürk Havalimanı patlaması da Gülay Yedekçi'den geldi

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi üzerinden sosyal medyadan peş peşe açıklamalar yaparak algı yapmaya çalışan CHP'nin şovu yine arşiv kayıtlarıyla patladı.
İLK FİYASKO KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılma fikrine karşı çıktı. Konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yaparak kirli bir provokasyona girişen Kılıçdaroğlu'nun geçmişte bambaşka açıklamalar yaptığı ortaya çıktı.
Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı akıllara, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacağı açıklanan millet bahçesinin aslında kendi projeleri olduğunu söylediği açıklamayı getirdi.