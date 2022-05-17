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    • Güncel
    • 17.05.2022 18:24
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    • 17.05.2022 18:35
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    Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından bir Atatürk Havalimanı patlaması da Gülay Yedekçi'den geldi

    Atatürk Havalimanı'nın yıkılarak yerine Türkiye'nin en büyük millet bahçesi yapılacak olması başta CHP olmak üzere kendisine muhalefet diyen takozları kudurttu. Millet bahçesine karşı çıkan açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı yeşil alan yapma fikri ortaya çıkınca sus pus kesildi. Aynı şekilde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da geçmişte yaptığı açıklamalarla şimdi söyledikleri birbirine ters düştü. Arşivden çıkan son görüntü ise CHP'li Gülay Yedekçi'ye ait. Yedekçi 2018 yılında havalimanına gölet yapma fikrini savunurken şimdi ise pistlerin korunması ve binaların kalmasından bahsederek kendi sözleriyle çelişti.

    Muhalefet bir bir patlıyor!

    Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi üzerinden sosyal medyadan peş peşe açıklamalar yaparak algı yapmaya çalışan CHP'nin şovu yine arşiv kayıtlarıyla patladı.

    İLK FİYASKO KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılma fikrine karşı çıktı. Konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yaparak kirli bir provokasyona girişen Kılıçdaroğlu'nun geçmişte bambaşka açıklamalar yaptığı ortaya çıktı.

    Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı akıllara, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacağı açıklanan millet bahçesinin aslında kendi projeleri olduğunu söylediği açıklamayı getirdi.

        BİZ ORANIN PLANLARINI DAHİ YAPTIK
        Kılıçdaroğlu, 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, binaların şekli dahil bütün bunların hepsi hazırlandı. Bizim İstanbul büyükşehir belediye başkan adayımız bunu açıklayacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi, önemli bir iddia. O milletvekilimizin elinde yaptığı projeler, fotoğraflarıyla birlikte var. Bütün bunların hepsi hazırlandı."

        ATATÜRK HAVALİMANI'NA GÖLET YAPACAKMIŞ!
        CHP'li Gülay Yedekçi dün katıldığı bir canlı yayında "Pist izleri korunup binalar kalmalı. Ek binaların düzenlenmesinden bahsediyoruz" dedi.

        Fakat Yedekçi de 2018 yılında "Atatürk Havalimanı Central Park gibi içinde su ögesini de koyduğumuz bir parkın olduğu, kanun teklifi hazırladım. Atatürk Orman çiftliğine benzer." şeklinde bir ifadede bulundu.

        GÖLETİ PİSTİN ORTASINA MI YAPACAKSIN?
        Yedekçi'nin birbiriyle çelişen açıklamaları ile beraber nasıl bir akıl tutulması yaşadığı da gözler önüne serildi. "Pist izleri korunup binalar kalmalı" diyen Yedekçi'ye 'Peki göleti pistin ortasına mı yapacaksın?' denilerek tepki gösterildi.
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