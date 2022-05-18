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    • 19.05.2022 00:59
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    Başkan Erdoğan 'Boşuna yorulmasınlar' demişti! Finlandiya'dan NATO açıklaması: Türkiye'nin gündeme getirdiği sorunları çözebiliriz

    Terör örgütlerinin Avrupa'daki kuluçka merkezi haline gelen Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme talebine karşı Türkiye net bir tavır sergileyerek 'olumsuz bakacağını' ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin "Türkiye'ye geleceklermiş, yorulmasınlar" ifadelerini kullanarak iki ülkeye NATO kapısını kapattı. Bu gelişmelerin ardından Finlandiya'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz" dedi.

    Finlandiya: Sorunları çözebiliriz

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceklerini düşündüğünü söyledi.

    Bakan Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT ve Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin ortak yayınladığı programda NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.



    "SORUNLARI ÇÖZEBİLİRİZ" VURGUSU
    Türkiye'nin istekleri yerine getirilmediği takdirde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyeceğinin hatırlatılması üzerine Haavisto, "Cumartesi günü, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Ben Türkiye'ye iki kez gittim. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı önceden telefonla aradı, konuştu. Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.



    Haavisto, Türkiye'nin itirazları nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma sürecinin uzayabileceğini kaydetti.



        "TÜRKİYE'YE GELECEKLERMİŞ, YORULMASINLAR"
        Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu olmadığını dikkat çekti.

        Erdoğan, "İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturuyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var. Biz bunların neyine güveneceğiz. Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş kusura bakmasınlar yorulmasınlar" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan 'Boşuna yorulmasınlar' demişti! Finlandiya'dan NATO açıklaması: Türkiye'nin gündeme getirdiği sorunları çözebiliriz
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