Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçik teröristleri inlerinde vuracak

Akar, Mehmetçiğin kendisine sağlanan imkanlarla kara, deniz ve havada kapsamlı tatbikatlar yaptığını dile getirerek böylece herhangi bir ihtiyaç halinde kullanmak üzere tecrübesine tecrübe kattığını söyledi. Ülkenin ve milletin güvenliği için operasyonların taarruzi anlayışla sürdüğüne işaret eden Akar, dünya ve bölge barışına da ellerinden gelen katkıyı sağladıklarını belirterek, "Pençe-Kilit Operasyonu bugüne kadar yaptığımız operasyonlar zincirinin kilit halkası. Mehmetçik diğerlerinde olduğu gibi bunu da başarıyla tamamlayacak, teröristleri inlerinde vuracak, onların inlerini başlarına yıkacak ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadelesi devam edecek." ifadesini kullandı.