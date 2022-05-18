Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçik teröristleri inlerinde vuracak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu bugüne kadar yaptığımız operasyonlar zincirinin kilit halkası. Mehmetçik diğerlerinde olduğu gibi bunu da başarıyla tamamlayacak, teröristleri inlerinde vuracak" dedi.
Bakan Akar, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 4'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı resepsiyonuna katıldı. Programda konuşan Akar, resepsiyonun Pençe-Kilit Operasyonuna katılan askerlere ithaf edilmesinin kendileri için gurur ve onur meselesi olduğunu ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en önemli ihtiyacının moral ve motivasyon olduğunu belirten Akar, Mehmetçiğin emeğine saygı gösterilmesini istedi. Akar, Türkiye'nin savunma sanayi alanında çok ciddi mesafeler katettiğini belirterek, Türkiye'nin şu anda yapamadığı hafif silah olmadığını bildirdi.
MEHMETÇİK TERÖRİSTLERİ İNLERİNDE VURACAK