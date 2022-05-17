5 lise öğrencisine cinsel taciz! İBB'nin güvenlikçisi tutuklandı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli bir personel 5 lise öğrencisine tacizden tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Çocuğun Cinsel İstismarı" olayı 9 Mayıs Pazartesi günü Maltepe İlçesi'nde meydana geldi.

İddialara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde "Güvenlik Görevlisi" olarak görev yapan 42 yaşındaki S.A., İstanbul'un Maltepe İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük beş lise öğrencisine cinsel tacizde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre beş öğrenci S.A.'yı sokak ortasında darp etti. Olay sosyal medya üzerinden de paylaşılınca geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.