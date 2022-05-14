Skandal bildiri! CHP'li belediye başkanları devlete 'katil' deyip teröriste destek veren Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdi

Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Mersin'de bir araya gelerek tepki çeken bir deklarasyon yayımladı.
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğer CHP'li belediye başkanları tarafından paylaşılan söz konusu bildiride; Ermeni soykırımı yalanına sığınan, devlete 'katil' deyip Sakine Cansız isimli teröriste destek veren 'Kanas Canan' lakaplı CHP'nin tartışmalara yol açan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, anıldı.
Fotoğrafta: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşım
Hizmette sınıfta kalıp, algı belediyeciliği anlayışını güden, vatandaşların temel ihtiyacı olan sorumluluklarındaki kamu görevlerini bile yerine getiremeyen CHP'li belediye başkanlarının yayımladığı söz konusu deklarasyon, sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.