Skandal bildiri! CHP'li belediye başkanları devlete 'katil' deyip teröriste destek veren Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdi







KANAS CANAN KİMMİŞ HATIRLATALIM!

Tüm bu tartışmalar ve CHP'li belediye başkanlarının yayımladığı skandal bildirinin ışığında Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişini sizler için derledik.



İşte Kanas Canan lakaplı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişi;

Takvim.com.tr Kanas Canan lakaplı, DHKP-C sempatizanı Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişini bir kez daha deşifre etti;







SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA DESTEK VERDİ

Tarih ve arşivler tarafından yalanlanan sözde 'Ermeni Soykırımı'nı savunan tweet attı.