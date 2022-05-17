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    • 17.05.2022 16:05
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    Başkan Erdoğan taziye için BAE'de! Yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle taziye için "TUR" uçağı ile Abu Dabi'ye ulaştı. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan BAE’ye taziye ziyareti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle taziye için "TUR" uçağı ile Abu Dabi'ye ulaştı.

    İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
    Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve ilgililer uğurladı. Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da BAE'ye giden ekipte yer aldı.

    İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURMUŞTU
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Eski Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacaklar ve bu vesileyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştireceklerdir" denilmişti.

    BAE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
    Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Kasım 2021'de Türkiye'yi ziyaret etmesinin ardından iki ülke ilişkilerinde önemli ilerleme kaydedilmişti. BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, 13 Ocak'ta, ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedeflediğini belirtmişti.

        Başkan Erdoğan da şubat ayında 10 yıl aradan sonra ilk kez BAE'ye resmi ziyaret düzenlemişti. Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE, Türkiye'deki doğrudan yatırımlar açısından da Körfez bölgesinde ikinci sırada yer alıyor.

        BAE'NİN YENİ DEVLET BAŞKANI ŞEYH MUHAMMED BİN ZAYİD AL NAHYAN KİMDİR?
        Yaşamını yitiren abisinin yerine geçen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, yıllardır ülkesinin fiili yöneticisi olarak tanınıyordu.

        Muhammed bin Zayid, 7 emirlikten oluşan BAE'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan'ın oğullarından biri.

        Abu Dabi'ye bağlı El-Ayn kentinde 11 Mart 1961'de doğan yeni Devlet Başkanı Al Nahyan, 18 yaşına kadar ilk, orta ve lise eğitimini El-Ayn ile Abu Dabi şehirlerinde tamamladı.

        Bin Zayid, BAE'nin resmi kaynaklarına göre 1979'da İngiliz Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst'tan mezun oldu. Orada özellikle zırhlı silahlar, helikopterler, taktiksel uçuş ve paraşütçülük konularında eğitim aldı.

        Hem askeri hem sivil alanlarda çok sayıda görev üstlenen Bin Zayid, sırasıyla BAE hava kuvvetleri komutanı, genelkurmay başkan yardımcısı, 1993'te ise genelkurmay başkanı olarak atandı.

        Babasının güvenlik işleri danışmanlığını yapan bin Zayid, 2003'te Abu Dabi Veliaht Prensi Yardımcısı oldu. Babasının 2004'ün kasım ayındaki vefatından sonra ağabeyi Halife bin Zayid ülkenin başkanlığına getirilirken, kendisi veliaht prens ilan edildi.

        Vefat eden ağabeyinin 2014'te geçirdiği rahatsızlığın ardından beyniyle ilgili yaşadığı ciddi sağlık sorunlarından dolayı Muhammed bin Zayid, BAE'yi fiili olarak yöneten kişi olarak biliniyordu.

        Bin Zayid'in dört erkek ve beş kız olmak üzere 9 çocuğu bulunuyor.

        Muhammed bin Zayid'in abisi 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan vefat etmiş, Bin Zayid, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi tarafından yeni Devlet Başkanı olarak belirlenmişti.

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