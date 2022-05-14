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    • 14.05.2022 19:13
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    • 14.05.2022 19:16
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    HDPKK'lı Alican Önlü'den alçak provokasyon! PKK üyesi Aysel Doğan'ın cenazesinde polise taş attı

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) isimli oluşum, Gazi Meclis'e yakışmadığını bir kez daha gözler önüne serdi... Tunceli'de PKK üyesi Aysel Doğan'ın cenazesine katılmak isteyen HDP'li Alican Önlü polise taş attı. Olaya çok sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu provokasyonun Kılıçdaroğlu hamiliğinde olduğunu söyledi.

    HDP’li Önlü’den alçaklık! Polise taş attı

    Almanya'da yaşamını yitiren Aysel Doğan isimli PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenaze töreninde HDPKK'lı provokatörlere izin verilmedi. Bunun üzerine taşkınlık çıkaran HDP'li isimler polise taş ile saldırdı.

    POLİSE TAŞ ATAN HDP'Lİ
    O isimlerden biri de HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tunceli vekili Alican Önlü idi.



    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise taş atan HDPKK'lı Alican Önlü'ye çok sert tepki gösterdi.



    "KILIÇDAROĞLU HAMİLİĞİNDE"
    Soylu, Önlü'nün bu provokasyonunun Kılıçdaroğlu hamiliğinde olduğunu söyledi.



        İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

        PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir...



        TERÖRİST CENAZELERİNDE BOY GÖSTERİYOR!
        HDP Tunceli vekili Alican Önlü daha önce de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen Celal Oduncu isimli teröristin cenazesine katılmıştı.



        "HDP'Yİ MECLİS'E YAKIŞTIRMIYORUZ"
        HDP'nin terörle ve teröristlerle arasına mesafe koymayıp, ısrarla ihanet odaklarıyla aynı yolda yürümesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği "HDP'yi Meclis'e yakıştırmıyoruz" sözünü akıllara getirdi.
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        Haberler Güncel HDPKK'lı Alican Önlü'den alçak provokasyon! PKK üyesi Aysel Doğan'ın cenazesinde polise taş attı
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