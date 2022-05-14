HDPKK'lı Alican Önlü'den alçak provokasyon! PKK üyesi Aysel Doğan'ın cenazesinde polise taş attı

Almanya'da yaşamını yitiren Aysel Doğan isimli PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenaze töreninde HDPKK'lı provokatörlere izin verilmedi. Bunun üzerine taşkınlık çıkaran HDP'li isimler polise taş ile saldırdı.
POLİSE TAŞ ATAN HDP'Lİ
O isimlerden biri de HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tunceli vekili Alican Önlü idi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise taş atan HDPKK'lı Alican Önlü'ye çok sert tepki gösterdi.
"KILIÇDAROĞLU HAMİLİĞİNDE"
Soylu, Önlü'nün bu provokasyonunun Kılıçdaroğlu hamiliğinde olduğunu söyledi.