HDPKK'lı Alican Önlü'den alçak provokasyon! PKK üyesi Aysel Doğan'ın cenazesinde polise taş attı

Almanya'da yaşamını yitiren Aysel Doğan isimli PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenaze töreninde HDPKK'lı provokatörlere izin verilmedi. Bunun üzerine taşkınlık çıkaran HDP'li isimler polise taş ile saldırdı.