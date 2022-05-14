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    • 14.05.2022 19:24
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    • 14.05.2022 19:24
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunulan çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

    Başkan Erdoğan’dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunulan çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

    Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Kendi kendimize yeterli olabilmenin teminatı olan, emeğin, üretmenin, alın terinin mesleğini icra eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunduğumuz çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Başkan Erdoğan'ın mesajında yer verdiği görselde, 2022'de çiftçilere 29 milyar lira destek sağlanacağı aktarıldı.

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