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    • Güncel
    • 12.05.2022 18:13
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    • 12.05.2022 18:31
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    Mehmetçik vurdukça ses HDP'den geliyor! HDP'li Tülay Hatimoğulları operasyonlardan rahatsız oldu

    Mehmetçik terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde nefes aldırmazken HDP'li isimler nasıl da üzülüyor. HDP milletvekili Tülay Hatimoğulları, TBMM'de yaptığı konuşmada TSK'nın Suriye'de PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik devam eden operasyonları durdurulmasını istedi. Son olarak HDP'li vekil Semra Güzel'in sevgilisi terörist Volkan Bora öldürülmüştü. Terörist ile vekilin sarmaşdolaş fotoğrafları ise gündem olmuştu.

    Mehmetçik vurdukça ses HDP’den geliyor!

    Mehmetçik bir yandan teröristlerin yerini tespit ederken, diğer yandan da belirlenen noktaları temizliyor. Askerlerimiz operasyonlara kaldığı yerden devam ederken, HDP'den yine her zaman olduğu gibi sınır ötesi harekatlara karşı sesler yükselmeye başladı.

    KOMANDOLAR VURUYOR SES HDP'DEN GELİYOR

    Konuya ilişkin söz alan HDP Adana Milletvekil Tülay Hatimoğulları, Genel Kurul'a hitap etti. Hatimoğulları, göçmen politikasına yönelik ifadelerle başladığı konuşmasını sınır ötesi operasyonların durdurulmasına bağladı.

    KUDURDULAR

    Suriye'deki operasyonlar durması halinde göçün de engellenebileceğini belirten HDP'li vekil, sınır ötesi harekatlardan vazgeçilmesini istedi. Hatimoğulları, "Sınır ötesi operasyonlar adı altında Suriye'nin iç işlerine müdahale, savaşı kışkırtan politikalardan derhal vazgeçilmelidir." dedi.

    HDP'li Tülay Hatimoğulları'nın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

    "Sınır ötesi operasyonlar adı altında Suriye'nin iç işlerine müdahale, savaşı kışkırtan politikalardan derhal vazgeçilmelidir. Göçle mücadele etmenin en temel yolu, barışı ülkede, bölgede, Suriye'de tesis etmeye katkı sağlamaktır."

        76 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

        Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi" denildi.

        HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında oluşturulan TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, komisyonun, oy çokluğuyla Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiğini bildirdi.

        TBMM Hazırlık Komisyonu, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Güzel hakkındaki iki ayrı dosya üzerinde incelemelerini tamamladı.

        Hazırlık Komisyonu Semra Güzel ile ilgili kararını verdi

        Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Ramazan Can, HDP'li Güzel'in, savunması kapsamında yetkilendirdiği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, komisyonda son sözlerini söylediğini, daha sonra komisyon üyelerinin değerlendirmelerini yaptığını belirtti.

        Can, daha sonra yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar verildiğini bildirdi. Bu yönde hazırlanacak raporu, 8 Şubat Salı günü saat 17.00'de Karma Komisyon'a sunacaklarını açıklayan Can, "Artık takdir, gündem Karma Komisyon'a aittir." dedi.

        HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi A Haber'de!

        SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
        Karma Komisyon da 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.

        Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.


        Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

        Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.


        Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

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        Haberler Güncel Mehmetçik vurdukça ses HDP'den geliyor! HDP'li Tülay Hatimoğulları operasyonlardan rahatsız oldu
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